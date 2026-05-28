LAVAGEM DE DINHEIRO

PF bloqueia R$ 10 milhões em operação contra fábrica clandestina de cigarros na Bahia

Investigação começou após apreensões em Feira de Santana, Cruz das Almas e São Gonçalo dos Campos

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:30

Bens apreendidos: esquema utilizava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em dinheiro vivo Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) uma operação contra um grupo investigado por fabricar e distribuir cigarros ilegais a partir da Bahia. A ação resultou no bloqueio de cerca de R$ 10 milhões em contas bancárias ligadas aos suspeitos.

Batizada de Operação Nébula, a ofensiva mira uma organização criminosa envolvida em produção clandestina de cigarros, contrabando e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o esquema utilizava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em dinheiro vivo para ocultar a origem dos recursos.

Polícia Federal deflagra operação contra grupo investigado por fabricar e distribuir cigarros ilegais a partir da Bahia 1 de 4

As investigações começaram após apreensões realizadas em novembro de 2024 em galpões localizados em Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Cruz das Almas. Nos locais, foram encontrados cigarros de origem ilícita, além de insumos e maquinário industrial usados na fabricação clandestina.

De acordo com a PF, o grupo possuía uma estrutura organizada para produção, armazenamento e distribuição interestadual dos cigarros ilegais, com atuação integrada ao mercado formal para tentar disfarçar as operações financeiras.

Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Polícia Federal informou que o objetivo da operação é interromper as atividades do grupo, reunir novas provas e descapitalizar a organização para evitar a continuidade das práticas criminosas.