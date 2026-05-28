CULTURA

Cerâmica de Maragogipinho ganha destaque em feira gratuita em shopping de Salvador

Evento reúne tradição, moda e artesanato até sábado (30) no Shopping Center Lapa

Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:18

Cerâmica de Maragogipinho ocupa Shopping Center Lapa com feira, oficinas e desfile de moda Crédito: Divulgação

Maior centro de produção de cerâmica da América Latina, Maragogipinho, distrito de Aratuípe, é conhecido pelas manifestações populares e pelo trabalho manual desenvolvido por famílias da região. Até sábado (30), quem está em Salvador pode ter uma mostra do que é produzido no local, que tem olarias que abastecem diferentes regiões do país.

Trata-se do projeto Encantos da Terra – Feira de Artesanato de Maragogipinho, que, desde a última segunda-feira (25), pode ser conferido no Shopping Center Lapa, com uma programação aberta ao público, na Praça de Eventos, no piso L1 do empreendimento. No local, é possível encontrar objetos decorativos, como vasos, esculturas, moringas, luminárias, potes e adornos para ambientes, além de símbolos religiosos e biojoias, a preços a partir de R$10.

Cerâmica de Maragogipinho ocupa Shopping Center Lapa com feira, oficinas e desfile de moda 1 de 5

A iniciativa, que tem exposição de cerâmicas produzidas no Recôncavo Baiano, oficinas gratuitas de biojoias e desfile de moda artesanal, é feita em parceria com Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia e a prefeitura de Aratuípe.

Oficinas e desfile de moda

Ao longo da programação, artesãs do Recôncavo também conduzem oficinas gratuitas de biojoias nesta sexta-feira (29) e no sábado. As atividades serão destinadas tanto para iniciantes quanto para pessoas que já atuam na área e desejam aperfeiçoar técnicas de montagem e utilização de materiais naturais. Podem se inscrever maiores de 16 anos, neste link.

O sábado tem um dos destaques da programação. Às 15h, o empreendimento recebe um desfile de moda e acessórios artesanais com peças que ganharam visibilidade em eventos nacionais, incluindo a São Paulo Fashion Week (SPFW), por meio dos Meninos Rei, marca de moda afrobaiana que une ancestralidade e esperança em corpos diversos. A apresentação une o artesanato produzido no Recôncavo de linguagens ligadas ao design e à moda contemporânea, sem perder a ligação com a origem manual do trabalho.

“A presença da Vila do Artesanato no Center Lapa reafirma uma grande verdade: o Artesanato da Bahia pode e deve ocupar todos os espaços. E Maragogipinho é um desses grandes cases de sucesso, carregando tradição, identidade e uma produção que desperta cada vez mais o interesse do público”, diz o coordenador de fomento ao Artesanato da Bahia, Weslen Moreira.

Já a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz, destacou que receber o projeto durante as comemorações pelos 30 anos do empreendimento reforça o compromisso em ser um espaço de valorização da cultura, da economia criativa e dos talentos da Bahia. “É uma alegria aproximar o público da riqueza do artesanato de Maragogipinho e proporcionar experiências que unem tradição, moda e arte”, completa.

Serviço

Encantos da Terra – Feira de Artesanato de Maragogipinho

Onde: Shopping Center Lapa, Praça de Eventos, piso L1

Quando: 25 a 30 de maio

Entrada gratuita

Programação

Feira de cerâmicas e artesanato

De 25 a 30 de maio

Segunda a sexta, das 9h às 20h

Sábado, das 9h às 19h30

Expositores:

KS Artes em Cerâmica

Eliana Luz Artesanato

LR Artesanatos

Ebenezer

Olaria Beija Flor

Fuleco Artesanatos

Associação Mulheres de Barros

Oficinas gratuitas de biojoias

29/05, às 15h

30/05, às 10h

Inscrição a partir de 16 anos: https://eventos.besistemas.com.br/centerlapa/event/l4f74t703rwwgzfo/oficinas-biojoias

Desfile de moda e acessórios artesanais