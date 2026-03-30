CRIME

PM é condenado a 14 anos de prisão por matar delegado de Cajazeiras

Crime ocorreu em Itabuna, em abril de 2019

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:11

Delegado José Carlos Mastique de Castro Filho Crédito: Reprodução

O policial militar Cleomário de Jesus Figueiredo foi condenado pela morte do delegado da Polícia Civil José Carlos Mastique de Castro Filho. O PM foi sentenciado a 14 anos e 3 meses de prisão pelo crime, cometido em 2019, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Além da pena privativa de liberdade, Cleomário também perderá o cargo.



O caso foi julgado na última terça-feira (24), pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna. O julgamento teve duração de aproximadamente 16 horas e foi encerrado na madrugada de quarta-feira (25).

Delegado José Carlos Mastique de Castro Filho 1 de 2

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MPBA), o crime ocorreu em 28 de abril de 2019, após uma sequência de agressões iniciada por uma discussão entre um casal nas proximidades de um edifício residencial. Durante a situação, houve a intervenção de policiais militares e, posteriormente, a chegada do delegado e de um investigador da Polícia Civil, que se identificaram e passaram a conduzir a ocorrência.

O MPBA relatou que o réu, lotado no 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Itabuna, chegou ao local em uma viatura após receber a informação de que se tratava de um assalto, o que não se confirmou. Durante a abordagem, houve um confronto entre os policiais militares e civis presentes na ocorrência. Um dos policiais solicitou que o delegado entregasse a arma, o que foi feito. Na sequência, ao se virar para entregar uma segunda arma, o policial Cleomário efetuou um disparo.

Conforme a investigação, no momento do disparo, a vítima estava com os braços erguidos e não representava ameaça iminente, quando foi atingida por um tiro de submetralhadora no peito, vindo a óbito.