Polícia encontra corpo de vendedora que desapareceu em Mata de São João

A 36ª Delegacia Territorial de Mata a de São João investiga um duplo homicídio do qual uma das vítimas é Manuelle Viviane Souza dos Santos, de 35 anos. Vendedora de planos de internet, Manuelle havia desaparecido dia 2, após ter saído de Dias D'Ávila para trabalhar em um condomínio na localidade Amado Bahia. Ambos os municípios são da Região Metropolitana de Salvador. O corpo da vendedora foi encontrado no domingo (4).

De acordo com a Polícia Militar, um chamado pelo 190 indicou a existência de dois corpos na BA-093. O corpo de um homem, ainda não identificado, estava ao lado do de Manuelle. Os corpos tinham marcas de tiros e tortura. Os policiais constataram o fato no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a perícia e remoção das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML).