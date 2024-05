Mesmo com chuva, travessias de Salvador para Mar Grande e Morro de São Paulo operam normalmente

O fim de semana começou chuvoso em Salvador. Apesar disso, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande opera normalmente neste sábado (18), com embarcações saindo a cada meia hora. O sistema conta com seis barcos em tráfego, com saídas pontuais dos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Náutico da Bahia, na capital.

O tempo da viagem entre Salvador e Mar Grande dura em média 40 minutos. De Mar Grande, a última embarcação deixará o Terminal de Vera Cruz, hoje, às 18h. De Salvador, a última saída está prevista para as 19h30, do Terminal Náutico da Bahia.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo registra procura moderada pelos turistas neste sábado. Os catamarãs estão fazendo a viagem direta. O primeiro zarpou do Terminal Náutico às 9h. As próximas saídas de Salvador estão programadas para às 10h30 e 14h30. De Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 11h30, 13h e 15h.

Tarifas - O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro é em média 2h20m e as passagens são vendidas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico.

As escunas de turismo operam normalmente neste sábado e já saem do Terminal Náutico desde às 8h para o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos -os-Santos. O roteiro do passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.