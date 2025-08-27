INUSITADO

Porquinho nasce com duas cabeças na zona rural de Feira de Santana

Animal não conseguiu se alimentar e viveu apenas um dia

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:41

Porquinho nasceu com duas bocas e dois focinhos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um nascimento inusitado chamou a atenção de agricultores no distrito de Tiquaruçu, em Feira de Santana. O motivo foi o nascimento de um porquinho com duas bocas e focinhos nesta terça-feira (26).

O criador e dono do animal, Raildo Mascarenhas, de 50 anos, disse que ele não resistiu e morreu nesta quarta-feira (27). Por conta da condição, o filhote não conseguiu se alimentar. “Colocamos ele para mamar na porca e tentamos oferecer leite, mas ele não conseguia sugar por conta da má formação da boca”, explicou Raildo ao g1.

O vídeo viralizou nas redes sociais e chamou atenção pelo estranheza, mas a condição, chamada diprosopia, não é rara entre suínos, como explicou Fábio Mendonça, pesquisador do Laboratório de Diagnóstico Animal (LDA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ao CORREIO em 2021.

“A incidência da diprosopia é maior nos bovinos em relação às outras espécies domésticas. Nos equinos e no homem, monstros duplos e gêmeos idênticos são extremamente incomuns. Enquanto nos ovinos, suínos, cães e gatos a condição não é rara de ser encontrada”, afirmou.

Também conhecida como dicefalia, a diprosopia é uma alteração genética rara que provoca uma duplicação craniofacial e faz parte de um grupo de malformações que é considerada uma variante incomum de gêmeos siameses.