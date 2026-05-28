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Previdência e INSS realizam maior mutirão do ano com 59 mil vagas e quase 5 mil são para a Bahia; veja como participar

Durante o mutirão serão realizadas perícias médicas e avaliações sociais do INSS

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:04

Biometria se torna obrigatória para INSS e Bolsa Família
Previdência e INSS realizam maior mutirão do ano com 59 mil vagas Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovem, no próximo final de semana (30 e 31 de maio), um grande mutirão para atendimentos extras em diversas regiões do país. Ao todo, são oferecidas mais de 59,5 mil vagas, destinadas a perícias médicas, realizadas pela Perícia Médica Federal do MPS, e avaliações sociais do INSS. Essas são etapas obrigatórias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

Confira a distribuição por região:

Nordeste: 41.416 vagas

Confira onde estão as 4.459 vagas do mutirão na Bahia

Jequié:  282 vagas por Secom/Prefeitura de Jequié
Feira de Santana: 1.130 vagas por Google
Agência Conectada Eunápolis: Teleavaliação: 45 vagas por Divulgação
Brumado: 30 vagas por Reprodução/TV Bahia
Juazeiro: 165 vagas por Joá Souza/GOVBA
Paripiranga: 50 vagas por Divulgação
Paulo Afonso: 640 vagas por Divulgação
Santa Maria da Vitória: 20 vagas por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Irecê: 576 vagas por Reprodução/ Trip Advisor
Itabuna: 170 vagas por Divulgação/Prefeitura de Itabuna
Vitória da Conquista: 237 vagas por Divulgação/ PMVC
APS Digital – Governo Brasil na Rua: 480 vagas por INSS
Santo Antônio de Jesus: 34 vagas por Reprodução/PMSAJ
Previdência Social por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Aplicativo Meu INSS  por Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação
FILA NACIONAL DO INSS por INSS/Divulgação
É possível recorrer quando o auxílio por incapacidade temporária é negado pelo INSS (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
O recurso administrativo permite que o próprio INSS reavalie a decisão sem precisar recorrer à Justiça (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
MeuINSS por Shutterstock
INSS por Divulgação
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Jequié:  282 vagas por Secom/Prefeitura de Jequié

  • Ceará (19.507 vagas):
    Agência Conectada Fortaleza - Aldeota - Teleavaliação (640); Brejo Santo (800); Camocim (106); Campos Sales (208); Crateús (528); Crato (1.817); Fortaleza - Centro (740); Fortaleza - Centro-Oeste (2.895); Fortaleza - Jacarecanga (432); Fortaleza - Parquelândia (1.065); Fortaleza - Sul (2.301); Iguatu (920); Itapagé (272); Itapipoca (800); Juazeiro do Norte (780); Maracanaú (1.276); Quixadá (1.064); Senador Pompeu (432); Sobral (1.128); Tianguá (716); Ubajara (532) e Acaraú (25).

  • Paraíba (2.390 vagas):
    João Pessoa - Centro (309); João Pessoa - Tambauzinho (1.551); Campina Grande - Dinamérica (426) e Sousa (104).

  • Rio Grande do Norte (954 vagas):
    Alexandria (104); Natal - Centro (700); Currais Novos (75) e Santa Cruz (75).

  • Alagoas (2.219 vagas):
    Maceió - Jatiúca (1.558); Palmeira dos Índios (426); Arapiraca (20); Maceió - Tabuleiro do Martins (40); Maceió - Almirante Álvaro Calheiros (20) e Maceió - Poço (155).

  • Maranhão (822 vagas):
    São Bento (324); Timon (396); Açailândia (18); São Luís - Cohab (45); São Luís - Deodoro (28) e São Luís - Bom Menino (11).

  • Piauí (5.579 vagas):
    Floriano (337); Parnaíba (1.790); Picos (568); São João do Piauí (200); Teresina - Centro (300) e Teresina - Leste (2.384).

  • Pernambuco (4.459 vagas):
    Caruaru (1.380); Garanhuns (90); Petrolina (362); Recife - Encruzilhada (2.288); Serra Talhada (146); Recife - Corredor do Bispo (168) e Caruaru (25).

  • Bahia (4.459 vagas):
    Jequié (282); Santo Antônio de Jesus (600); Feira de Santana (1.130); Agência Conectada Eunápolis - Teleavaliação (45); Brumado (30); Juazeiro (165); Paripiranga (50); Paulo Afonso (640); Santa Maria da Vitória (20); Irecê (576); Itabuna (170); Vitória da Conquista (237); APS Digital – Governo Brasil na Rua (480) e Santo Antônio de Jesus (34).

  • Sergipe (1.027 vagas):
    Aracaju - Siqueira Campos (1.012) e Lagarto (15).

Sudeste (6.498)

  • São Paulo (3.775 vagas):
    Taboão da Serra (353); Registro (102); Santos (378); Cubatão (154); Campinas (768); Amparo (300); Atibaia (464); Jacaré (240); São José do Rio Preto (858); Fernandópolis (7); Marília (110) e São João da Boa Vista (41).

  • Rio de Janeiro (1.633 vagas):
    Barra da Tijuca (215); Engenheiro Trindade (215); Itaboraí (175); Barra Mansa (126); Duque de Caxias - Avenida Nilo Peçanha (286); Nilópolis (106); Três Rios (160); Avenida Brasil (80); Bangu (120); São Gonçalo (70) e Barra do Piraí (80).

  • Espírito Santo (352 vagas):
    Cachoeiro de Itapemirim.

  • Minas Gerais (738 vagas):
    Curvelo (121); Contagem (20); Pedro Fonseca (200); Uberlândia (160); Montes Claros (170) e Belo Horizonte (42).

Sul (5.704)

  • Rio Grande do Sul (1.219 vagas):
    Alvoradas (480); Porto Alegre- Partenon (672) e Pelotas (67).

  • Paraná (4.335 vagas):
    Araucária (588); Colombo (448); Curitiba- Cândido Lopes (2.352); Foz do Iguaçu (544); Marechal Cândido Rondon (384); Londrina (56) e Ponta Grossa (3).

  • Santa Catarina (150 vagas):
    Blumenau (71) e Itajaí (79).

Centro-Oeste (1.070)

  • Mato Grosso do Sul (682 vagas):
    Corumbá (98); Costa Rica (54); Coxim (52); Três Lagoas (52) e 26 de Agosto (30)

  • Mato Grosso (76 vagas):
    Barra do Garças (24) e Confresa (52).

  • Distrito Federal (232 vagas):
    Planaltina (50); Taguatinga (122) e Asa Sul (60).

  • Goiás (80 vagas):
    BI Goiânia.

Norte (4.822)

  • Rondônia: (578 vagas):
    Cacoal (90) e Porto Velho- Embratel (488).

  • Acre (180 vagas):
    Rio Branco- Centro.

  • Amazonas (1.304 vagas):
    Manaus Codajás (1.080); BI (160); Compensa (14); Manacapuru (40) e Tefé (10).

  • Amapá (536 vagas):
    Macapá.

  • Pará (2.224 vagas):
    Altamira (496); Belém- Marco (325); Castanhal (124); Santarém (1264) e Porto Nacional (15).

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