ATENDIMENTO

Previdência e INSS realizam maior mutirão do ano com 59 mil vagas e quase 5 mil são para a Bahia; veja como participar

Durante o mutirão serão realizadas perícias médicas e avaliações sociais do INSS

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:04

Previdência e INSS realizam maior mutirão do ano com 59 mil vagas Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovem, no próximo final de semana (30 e 31 de maio), um grande mutirão para atendimentos extras em diversas regiões do país. Ao todo, são oferecidas mais de 59,5 mil vagas, destinadas a perícias médicas, realizadas pela Perícia Médica Federal do MPS, e avaliações sociais do INSS. Essas são etapas obrigatórias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

Confira a distribuição por região:

Nordeste: 41.416 vagas

Confira onde estão as 4.459 vagas do mutirão na Bahia 1 de 20

Ceará (19.507 vagas):

Agência Conectada Fortaleza - Aldeota - Teleavaliação (640); Brejo Santo (800); Camocim (106); Campos Sales (208); Crateús (528); Crato (1.817); Fortaleza - Centro (740); Fortaleza - Centro-Oeste (2.895); Fortaleza - Jacarecanga (432); Fortaleza - Parquelândia (1.065); Fortaleza - Sul (2.301); Iguatu (920); Itapagé (272); Itapipoca (800); Juazeiro do Norte (780); Maracanaú (1.276); Quixadá (1.064); Senador Pompeu (432); Sobral (1.128); Tianguá (716); Ubajara (532) e Acaraú (25).



Paraíba (2.390 vagas):

João Pessoa - Centro (309); João Pessoa - Tambauzinho (1.551); Campina Grande - Dinamérica (426) e Sousa (104).

Rio Grande do Norte (954 vagas):

Alexandria (104); Natal - Centro (700); Currais Novos (75) e Santa Cruz (75).

Alagoas (2.219 vagas):

Maceió - Jatiúca (1.558); Palmeira dos Índios (426); Arapiraca (20); Maceió - Tabuleiro do Martins (40); Maceió - Almirante Álvaro Calheiros (20) e Maceió - Poço (155).

Maranhão (822 vagas):

São Bento (324); Timon (396); Açailândia (18); São Luís - Cohab (45); São Luís - Deodoro (28) e São Luís - Bom Menino (11).

Piauí (5.579 vagas):

Floriano (337); Parnaíba (1.790); Picos (568); São João do Piauí (200); Teresina - Centro (300) e Teresina - Leste (2.384).

Pernambuco (4.459 vagas):

Caruaru (1.380); Garanhuns (90); Petrolina (362); Recife - Encruzilhada (2.288); Serra Talhada (146); Recife - Corredor do Bispo (168) e Caruaru (25).

Bahia (4.459 vagas):

Jequié (282); Santo Antônio de Jesus (600); Feira de Santana (1.130); Agência Conectada Eunápolis - Teleavaliação (45); Brumado (30); Juazeiro (165); Paripiranga (50); Paulo Afonso (640); Santa Maria da Vitória (20); Irecê (576); Itabuna (170); Vitória da Conquista (237); APS Digital – Governo Brasil na Rua (480) e Santo Antônio de Jesus (34).

Sergipe (1.027 vagas):

Aracaju - Siqueira Campos (1.012) e Lagarto (15).

Sudeste (6.498)

São Paulo (3.775 vagas):

Taboão da Serra (353); Registro (102); Santos (378); Cubatão (154); Campinas (768); Amparo (300); Atibaia (464); Jacaré (240); São José do Rio Preto (858); Fernandópolis (7); Marília (110) e São João da Boa Vista (41).

Rio de Janeiro (1.633 vagas):

Barra da Tijuca (215); Engenheiro Trindade (215); Itaboraí (175); Barra Mansa (126); Duque de Caxias - Avenida Nilo Peçanha (286); Nilópolis (106); Três Rios (160); Avenida Brasil (80); Bangu (120); São Gonçalo (70) e Barra do Piraí (80).

Espírito Santo (352 vagas):

Cachoeiro de Itapemirim.

Minas Gerais (738 vagas):

Curvelo (121); Contagem (20); Pedro Fonseca (200); Uberlândia (160); Montes Claros (170) e Belo Horizonte (42).

Sul (5.704)

Rio Grande do Sul (1.219 vagas):

Alvoradas (480); Porto Alegre- Partenon (672) e Pelotas (67).

Paraná (4.335 vagas):

Araucária (588); Colombo (448); Curitiba- Cândido Lopes (2.352); Foz do Iguaçu (544); Marechal Cândido Rondon (384); Londrina (56) e Ponta Grossa (3).

Santa Catarina (150 vagas):

Blumenau (71) e Itajaí (79).

Centro-Oeste (1.070)

Mato Grosso do Sul (682 vagas):

Corumbá (98); Costa Rica (54); Coxim (52); Três Lagoas (52) e 26 de Agosto (30)

Mato Grosso (76 vagas):

Barra do Garças (24) e Confresa (52).

Distrito Federal (232 vagas):

Planaltina (50); Taguatinga (122) e Asa Sul (60).

Goiás (80 vagas):

BI Goiânia.

Norte (4.822)

Rondônia: (578 vagas):

Cacoal (90) e Porto Velho- Embratel (488).

Acre (180 vagas):

Rio Branco- Centro.

Amazonas (1.304 vagas):

Manaus Codajás (1.080); BI (160); Compensa (14); Manacapuru (40) e Tefé (10).

Amapá (536 vagas):

Macapá.