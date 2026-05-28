Previdência e INSS realizam maior mutirão do ano com 59 mil vagas e quase 5 mil são para a Bahia; veja como participar

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:04
O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovem, no próximo final de semana (30 e 31 de maio), um grande mutirão para atendimentos extras em diversas regiões do país. Ao todo, são oferecidas mais de 59,5 mil vagas, destinadas a perícias médicas, realizadas pela Perícia Médica Federal do MPS, e avaliações sociais do INSS. Essas são etapas obrigatórias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Confira a distribuição por região:
Nordeste: 41.416 vagas
Confira onde estão as 4.459 vagas do mutirão na Bahia
Sudeste (6.498)
Sul (5.704)
Centro-Oeste (1.070)
Norte (4.822)