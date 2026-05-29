SÃO JOÃO NA MESA

Quiche de milho com queijo: aprenda receita cremosa e fácil para o almoço

Receita combina milho, ricota e parmesão em preparo prático

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 05:15

Massa de quiche leva apenas cream cracker e manteiga Crédito: Divulgação/Portal Umami

A quiche de milho com queijo é uma opção prática para quem busca uma refeição diferente e cheia de sabor. A receita combina a cremosidade da ricota com o toque marcante do parmesão e a textura do milho-verde.

Com massa feita à base de biscoito cream cracker, o preparo fica crocante por fora e cremoso no recheio. A sugestão é servir acompanhada de salada verde no almoço ou jantar.

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Quiche de milho com queijo

Tempo de preparo: 30 min (+ 50 minutos de forno)

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

Massa

1 pacote de biscoito cream cracker triturado (130 g)

3 colheres (sopa) de margarina light sem sal (pode usar manteiga)

Recheio

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 e meia xícara (chá) de ricota amassada com o garfo (190 g)

3 ovos

1 caixinha de creme de leite light (200 g)

meia colher (chá) de noz-moscada em pó

meia colher (chá) de sal

meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

1 lata de milho-verde cozido no vapor, escorrido (170 g)

meia xícara (chá) de queijo tipo parmesão ralado (50 g)

Modo de preparo

Faça a massa: em uma tigela grande, coloque o biscoito e a margarina/manteiga, e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida.

Transfira para uma assadeira redonda média de fundo removível (23 cm de diâmetro) e aperte com os dedos, forrando o fundo e a lateral da assadeira. Com o auxílio de um garfo, faça furos na massa e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 10 minutos, sem deixar dourar. Retire do forno.

Prepare o recheio: no copo do liquidificador, coloque o azeite, a ricota, os ovos, o creme de leite, a noz-moscada, o sal e AJI-NO-MOTO®, e bata na velocidade média por 1 minuto ou até ficar homogêneo.

Junte o milho e bata no modo pulsar por 15 segundos ou até o milho ficar despedaçado. Disponha sobre a massa, salpique o queijo ralado e volte ao forno por mais 40 minutos ou até firmar o recheio e dourar a superfície. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: se preferir, congele a quiche em pedaços individuais, dispondo cada fatia em uma embalagem plástica ou recipiente próprio para congelador. Para descongelar, retire a fatia do congelador, remova o plástico e aqueça no micro-ondas por 2 minutos. Sirva em seguida.

O gosto umami

Além de ser fonte de energia e fibras que ajudam no funcionamento do intestino, o milho também se destaca pelo sabor marcante. O ingrediente possui naturalmente glutamato, aminoácido responsável pelo gosto umami — conhecido como o quinto sabor do paladar humano. Essa característica intensifica o sabor dos preparos e deixa as receitas ainda mais apetitosas.