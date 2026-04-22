OPORTUNIDADE

Senac abre inscrições para mais de 800 vagas em cursos técnicos gratuitos; veja como se inscrever

São ofertados cursos técnicos profissionalizantes em onze áreas profissionais

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:32

Senac abre inscrições para mais de 800 vagas em cursos técnicos gratuitos; veja como se inscrever Crédito: Divulgação

Tudo o que você precisa saber sobre o curso gratuito de garçom e garçonete oferecido pelo Senac 1 de 6

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac EAD. No total, são 857 vagas distribuídas em oito estados do país: Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. O prazo para efetivar a participação no processo seletivo termina no dia 19 de maio, às 17h. E as aulas começam 15 de junho de 2026. As vagas disponibilizadas por Bahia, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins são destinadas exclusivamente para residentes dos respectivos estados. Com o objetivo de ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros à educação profissional e tecnológica, por meio da oferta de vagas gratuitas em cursos diversificados.

O Senac EAD disponibiliza os seguintes títulos:

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Guia de Turismo

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias

Requisitos para conquistar uma vaga gratuita no Senac EAD

O PSG, Programa Senac de Gratuidade, é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários-mínimos federais. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deve verificar os pré-requisitos disponíveis no conteúdo de cada curso (por exemplo, ter o ensino médio concluído ou estar cursando, no mínimo, o segundo período).

1) Seleção por polo;

2) Seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas;

3) Classificação e seleção obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato;

4) Comprovação de toda a documentação exigida para a matrícula.

Oportunidade de conquistar um diploma reconhecido pelo MEC



O processo educativo ocorre no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e utiliza tecnologias e/ou vivências práticas para mediação do processo de ensino-aprendizagem, além de permitir a disponibilização de conteúdos e atividades avaliativas nesse espaço. A carga horária presencial nos cursos técnicos EAD é ofertada através de recursos tecnológicos, como:

Videoaulas dinâmicas

Simuladores que aproximam da prática da profissão

Atividades online que desenvolvem habilidades reais do mercado

Após a conclusão e aprovação no curso escolhido, o concluinte receberá o diploma de nível técnico válido em todo o Brasil e reconhecido pelo MEC. Ideal para quem busca certificação e qualificação técnica profissional.

Sobre o Senac EAD

Completando 80 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio. A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil.

A escola sede dos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando com mais de 360 polos de apoio presencial. Nos últimos três anos, o Senac EAD distribuiu cerca de 70 mil vagas em 244 municípios brasileiros, localizados em 27 unidades federativas.