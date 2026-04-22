Senac abre inscrições para mais de 800 vagas em cursos técnicos gratuitos; veja como se inscrever

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:32
Tudo o que você precisa saber sobre o curso gratuito de garçom e garçonete oferecido pelo Senac
Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac EAD. No total, são 857 vagas distribuídas em oito estados do país: Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. O prazo para efetivar a participação no processo seletivo termina no dia 19 de maio, às 17h. E as aulas começam 15 de junho de 2026. As vagas disponibilizadas por Bahia, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins são destinadas exclusivamente para residentes dos respectivos estados. Com o objetivo de ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros à educação profissional e tecnológica, por meio da oferta de vagas gratuitas em cursos diversificados.
O Senac EAD disponibiliza os seguintes títulos:
Oportunidade de conquistar um diploma reconhecido pelo MEC
O processo educativo ocorre no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e utiliza tecnologias e/ou vivências práticas para mediação do processo de ensino-aprendizagem, além de permitir a disponibilização de conteúdos e atividades avaliativas nesse espaço. A carga horária presencial nos cursos técnicos EAD é ofertada através de recursos tecnológicos, como:
Após a conclusão e aprovação no curso escolhido, o concluinte receberá o diploma de nível técnico válido em todo o Brasil e reconhecido pelo MEC. Ideal para quem busca certificação e qualificação técnica profissional.
Sobre o Senac EAD
Completando 80 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio. A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil.
A escola sede dos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando com mais de 360 polos de apoio presencial. Nos últimos três anos, o Senac EAD distribuiu cerca de 70 mil vagas em 244 municípios brasileiros, localizados em 27 unidades federativas.
Atualmente, a região com maior concentração de alunos é a Sudeste, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já os cursos com maior número de matrículas são: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos.