Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senac oferece mais de 1.500 vagas gratuitas em cursos de qualificação

Oportunidades são para este segundo semestre

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 23:33

Estudante do curso de cabeleireiro do Senac
Estudante do curso de cabeleireiro do Senac Crédito: Divulgaçāo

O Senac Bahia abriu inscrições para mais de 1.500 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento no segundo semestre de 2025. A iniciativa contempla as cidades de Salvador, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Porto Seguro e Vitória da Conquista, fortalecendo a interiorização da educação profissional de qualidade.

As oportunidades abrangem áreas estratégicas como: Gestão, Gastronomia, Saúde, Beleza, Comunicação, Comércio, Tecnologia da Informação e Eventos, segmentos em alta no mercado de trabalho e que oferecem diversas possibilidades de atuação.

Entre os cursos ofertados, estão: Assistente Administrativo, Produtor Cultural, Cabeleireiro, Organizador de Eventos, Programador de Sistemas, Assistente de Logística, Recepcionista, Operador de Caixa, Assistente Financeiro, entre outros.

Para a inscrição, o candidato deve acessar este site, verificar o curso de interesse e local. As inscrições são presenciais no local escolhido para o curso, por ordem de chegada, mediante apresentação de original e cópia de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

As bolsas são integrais (100%), destinadas a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. A iniciativa integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que promove inclusão e amplia as chances de inserção no mercado de trabalho em diferentes regiões da Bahia.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua