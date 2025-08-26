BAHIA

Senac oferece mais de 1.500 vagas gratuitas em cursos de qualificação

Oportunidades são para este segundo semestre

Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 23:33

Estudante do curso de cabeleireiro do Senac Crédito: Divulgaçāo

O Senac Bahia abriu inscrições para mais de 1.500 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento no segundo semestre de 2025. A iniciativa contempla as cidades de Salvador, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Porto Seguro e Vitória da Conquista, fortalecendo a interiorização da educação profissional de qualidade.

As oportunidades abrangem áreas estratégicas como: Gestão, Gastronomia, Saúde, Beleza, Comunicação, Comércio, Tecnologia da Informação e Eventos, segmentos em alta no mercado de trabalho e que oferecem diversas possibilidades de atuação.

Entre os cursos ofertados, estão: Assistente Administrativo, Produtor Cultural, Cabeleireiro, Organizador de Eventos, Programador de Sistemas, Assistente de Logística, Recepcionista, Operador de Caixa, Assistente Financeiro, entre outros.

Para a inscrição, o candidato deve acessar este site, verificar o curso de interesse e local. As inscrições são presenciais no local escolhido para o curso, por ordem de chegada, mediante apresentação de original e cópia de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.