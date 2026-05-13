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'Suíça Baiana' é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 14,3 °C nesta terça-feira (12). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,9 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da "Suíça baiana", outra cidade da Bahia aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda posição está Correntina, no oeste baiano, com 14,9 °C. A terceira cidade a aparecer na lista é Arco Verde, em Pernambuco, com 16,4 °C.

Correntina 1 de 6