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'Suíça Baiana' é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 14,3 °C nesta terça-feira (12). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,9 °C. 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

Além da "Suíça baiana", outra cidade da Bahia aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda posição está Correntina, no oeste baiano, com 14,9 °C. A terceira cidade a aparecer na lista é Arco Verde, em Pernambuco, com 16,4 °C.

Correntina

Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
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Correntina por Reprodução

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Tags:

Frio Vitória da Conquista Tempo

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