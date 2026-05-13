'Suíça Baiana' é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 14,3 °C nesta terça-feira (12). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,9 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Além da "Suíça baiana", outra cidade da Bahia aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda posição está Correntina, no oeste baiano, com 14,9 °C. A terceira cidade a aparecer na lista é Arco Verde, em Pernambuco, com 16,4 °C.
Correntina
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).