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Vai viajar no feriado de Tiradentes? Veja os melhores horários para evitar trânsito na Bahia

Expectativa é que mais de 600 mil veículos passem pelas BA-093 e BA-099 entre esta sexta (17) e a próxima quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:23

Trânsito em Salvador
Trânsito Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

O feriado prolongado de Tiradentes promete movimentar as estradas baianas. Entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), as rodovias baianas do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e a BA-099 (Litoral Norte - CLN) têm seu fluxo ampliado, com expectativa de mais de 600 mil veículos em circulação pelos trechos estratégicos no período de seis dias. 

Para garantir uma viagem mais tranquila, planejar os dias e melhores horários são essenciais. Quem tem como destino a Linha Verde/Estrada do Coco, situadas ao longo da BA-099, por exemplo, pode se programar para sair mais cedo de casa, principalmente na sexta e terça-feira (21), dias com previsão de fluxo mais intenso, com circulação de mais de 38 mil veículos e 34 mil veículos, respectivamente. São esperados mais de 191 mil veículos na rodovia, durante o período. Os melhores horários para evitar tráfego intenso são sempre até 6h da manhã; e a partir das 21h.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

As rodovias que compõem o Sistema BA-093, que conectam a capital ao interior do estado, devem receber aproximadamente 453 mil veículos. O tráfego fica mais acentuado também na sexta-feira, com passagem de mais de 101 mil veículos; e na quarta-feira, marcando a volta do feriado, com cerca de 92 mil veículos. Entre os dias 17 e 22 de abril, as rodovias Via Parafuso e CIA-Aeroporto, por interligarem de forma ágil dos demais trechos, têm um tráfego mais acentuado ao longo dos dias: com fluxo de aproximadamente 274 mil veículos. Para uma passagem mais rápida são sugeridos os primeiros horários da manhã; e à noite, a partir das 19h.

Confira abaixo os melhores horários para viajar durante o feriado de Tiradentes

BA-099 (Litoral Norte):

Sexta-feira, 17/04 - das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 7h; e das 20h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 7h; 21h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; e das 20h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Quarta-feira, 22/04: das 0h às 5h; e das 20h às 23h.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
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1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Sistema BA-093 (Bahia Norte):

Sexta-feira, 17/04: das 0h às 6h; das 10h às 14h; e das 19h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 8h; e das 14h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 9h; e das 14h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; das 10h às 15h; e das 19h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 10h; das 20h às 23h.

Quarta-feira, 22/04: das 0h às 5h; das 10h às 15h; e das 19h às 23h.

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