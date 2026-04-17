FERIADÃO

Vai viajar no feriado de Tiradentes? Veja os melhores horários para evitar trânsito na Bahia

Expectativa é que mais de 600 mil veículos passem pelas BA-093 e BA-099 entre esta sexta (17) e a próxima quarta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:23

Trânsito Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

O feriado prolongado de Tiradentes promete movimentar as estradas baianas. Entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), as rodovias baianas do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e a BA-099 (Litoral Norte - CLN) têm seu fluxo ampliado, com expectativa de mais de 600 mil veículos em circulação pelos trechos estratégicos no período de seis dias.



Para garantir uma viagem mais tranquila, planejar os dias e melhores horários são essenciais. Quem tem como destino a Linha Verde/Estrada do Coco, situadas ao longo da BA-099, por exemplo, pode se programar para sair mais cedo de casa, principalmente na sexta e terça-feira (21), dias com previsão de fluxo mais intenso, com circulação de mais de 38 mil veículos e 34 mil veículos, respectivamente. São esperados mais de 191 mil veículos na rodovia, durante o período. Os melhores horários para evitar tráfego intenso são sempre até 6h da manhã; e a partir das 21h.

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As rodovias que compõem o Sistema BA-093, que conectam a capital ao interior do estado, devem receber aproximadamente 453 mil veículos. O tráfego fica mais acentuado também na sexta-feira, com passagem de mais de 101 mil veículos; e na quarta-feira, marcando a volta do feriado, com cerca de 92 mil veículos. Entre os dias 17 e 22 de abril, as rodovias Via Parafuso e CIA-Aeroporto, por interligarem de forma ágil dos demais trechos, têm um tráfego mais acentuado ao longo dos dias: com fluxo de aproximadamente 274 mil veículos. Para uma passagem mais rápida são sugeridos os primeiros horários da manhã; e à noite, a partir das 19h.

Confira abaixo os melhores horários para viajar durante o feriado de Tiradentes

BA-099 (Litoral Norte):

Sexta-feira, 17/04 - das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 7h; e das 20h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 7h; 21h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; e das 20h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Quarta-feira, 22/04: das 0h às 5h; e das 20h às 23h.

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Sistema BA-093 (Bahia Norte):

Sexta-feira, 17/04: das 0h às 6h; das 10h às 14h; e das 19h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 8h; e das 14h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 9h; e das 14h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; das 10h às 15h; e das 19h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 10h; das 20h às 23h.