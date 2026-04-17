BOLETIM

Salvador tem 15 praias impróprias para banho no feriadão; veja a lista

O banho é recomendado em outras 22 praias da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 14:30

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Salvador conta atualmente com 15 praias impróprias para banho e outras 22 onde se banhar no mar é indicado. As informações constam no boletim divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O órgão retomou a divulgação semanal de informações sobre a balneabilidade das praias do litoral baiano em março.

Entre as praias onde o banho não é recomendado estão São Tomé de Paripe, Periperi, Tubarão, Rio Vermelho, Boca do Rio e Itapuã. Já as consideradas seguras para os banhistas são Canta Galo, Porto da Barra, Ondina, Buracão e Flamengo (confira a lista completa abaixo).

Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 1 de 3

O Inema recomenda que os banhistas evitem contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, além de evitar banho em tempo chuvoso e próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A balneabilidade, avaliada pelo Inema, é entendida como qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há possibilidade de ingerir quantidade significativa de água.