PF deflagra operação contra fraudes em benefícios previdenciários após investigação na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 17 de abril de 2026 às 14:19
Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (17) contra a obtenção e venda ilegal de dados pessoais de beneficiários da Previdência Social por meio das redes sociais. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Goiás, após investigação iniciada na Bahia.
A Operação Truth II decorre da evolução investigativa iniciada com diligências no interior da Bahia, quando foram expedidos mandados de busca e apreensão para a coleta de evidências digitais, o que contribuiu para a identificação de novos elementos.
Na etapa atual, foi revelada a existência de indivíduos localizados no estado de Goiás, suspeitos de participar da comercialização de dados pessoais de beneficiários da Previdência Social em ampla escala, com possível alcance nacional.
Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks, os quais serão submetidos a procedimentos periciais para revelar a forma de acesso dos fraudadores aos dados sigilosos de beneficiários do INSS.