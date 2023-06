Vendedora achada na BA-093 foi morta pelo homem encontrado sem vida ao lado dela

A vendedora encontrada morta na BA-093, Manuelle Viviane Souza dos Santos, 34 anos, foi assassinada por Walace da Silva Santos, 21, cujo corpo foi encontrado ao lado do dela, em Mata de São João.



Segundo a Polícia Civil, a morte de Manuelle é investigada como latrocínio. Já Walace teria sido morto por vingança, por um grupo criminoso que atua na região.



Ela teria morrido na sexta-feira (2), enquanto Walace foi morto no sábado (3). Os corpos foram encontrados ainda no domingo (4). Não há detalhes sobre onde Manuelle foi assassinada.