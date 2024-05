Veja como será o funcionamento das estações HGE e Ogunjá do BRT

Assim como nas demais estações, será possível embarcar tanto no sentido Lapa, como no sentido Pituba. A Estação BRT HGE fica localizada próximo da entrada do hospital. Já a Estação BRT Ogunjá fica localizada após o viaduto Luiz Cabral, próximo da Perini.