MODA

Verão de vibração total

Verão e muita cor, uma parceria que sempre dá certo . Se nessa mistura ainda entrarem as estampas lúdicas tudo fica mais interessante. Essa é a estação onde se vestir com liberdade e conforto se torna um imperativo. E fazendo jus aos dias ensolarados e à vibração da vida banhada por muito sol. É a hora certa para as misturas de estampas poderosas. Vale combinar listras com bolinhas e mergulhar em prints que parecem ilustrações artísticas, para variar um pouco das folhagens tropicais. A dica de estilo é prestar atenção nos detalhes de cada peça, por exemplo se o item tem um bordado criativo capaz de transformar a peça em algo especial, isso faz toda a diferença. E pode abusar dos acessórios coloridos que enriquecem o visual como um passe de mágica. Olhos abertos para as pulseiras de acrílico, as argolas artesanais de miçangas e elementos em tom neon. São tantas as possibilidades que a ordem é se divertir na hora de montar a produção com frescor e leveza.