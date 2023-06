Healing prega autoconhecimento e conexão interior para uma vida melhor

. Crédito: Fotos: Divulgação

Colocar o indivíduo diante de si mesmo, dos próprios pensamentos e sentimentos. Esse é objetivo geral que move o Healing, um “estilo de vida” que propõe equilíbrio integral e bem-estar. Interessados em conhecer melhor a prática vão encontrar farto material no livro Deixa Vir o Que Vier, que ganha lançamento em Salvador na próxima quarta-feira (14), às 18h, na Casa Rosa, no Largo do Rio Vermelho.

A organização do livro tem assinatura do sociólogo e professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Geraldo Ramos Soares, e resulta da edição de 140 horas de gravações de conteúdos compartilhados pela também baiana Isis Pristed em cursos, seminários e vivências com o Healing.

Isis Pristed é mestre em Psicologia Humanística e Transpessoal na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e diplomada em Spiritual Healing pelo Psykisk Center, na Dinamarca, espaço fundado pelo criador do Healing e mestre de Isis, Bob Moore. A baiana de 70 anos acumula mais de quatro décadas de experiência e ensinamentos da metodologia, com trabalhos em diversos estados brasileiros e países europeus, como Alemanha, Inglaterra e Portugal. Isis Pristed tem mais de 40 anos de trabalho com o Healing (Foto: Rafael Martins/Divulgação) Em tradução livre, Healing significa cura. Apesar de a palavra suscitar a ideia de doenças e enfermidades do corpo, os trabalhos de Healing não estão exclusivamente ligadas ao corpo físico - e nem se propõem a substituir tratamentos da medicina tradicional, ainda que gere efeitos positivos na saúde. Isis explica que a metodologia, apesar do significado em português, não tem o objetivo de curar algo em específico. “Vejo muito mais o processo de caminhar na vida. É um processo eterno de buscar se conectar consigo mesmo e com a própria essência”, diz.

“A gente tem muito mais não físico do que físico. Temos o corpo etérico, que é essa dimensão ao redor do físico, como se fosse um fantasminha, a dimensão emocional, a mental e outras dimensões que envolvem o espiritual. Se relacionar com a sua qualidade, com seu dom traz outra experiência subjetiva, um compasso com você que pode começar a fazer diferença em outras coisas.”

Em 224 páginas, “Deixa vir o que vier” conta parte da história de Isis com a metodologia e reúne os fundamentos do Healing em 11 capítulos: Espiritualidade; Dimensão etérica da vida; Saúde; Polaridade e Coração; Expressão; Ancestralidade; Meditação; Trauma como uma ponte; Individualidade; Fonte; Energia e Healing.

Autoconhecimento O desejo pulsante por se conhecer na intimidade, descobrir o próprio lugar no mundo, compreender questões e dinâmicas existências moveu Geraldo desde a juventude. Foi em meio a tais buscas que ele conheceu, em 1987, durante um workshop em Salvador, Isis, o professor Bob Moore e o Healing.

“O trabalho de Healing provocou um impacto muito grande em meu processo pessoal, profissional. Eu parei de buscar porque eu encontrei aquilo que eu precisava para fazer o caminho do desenvolvimento e autoconhecimento. E eu me envolvi completamente. O trabalho me permitiu a conexão comigo mesmo, com dimensões espirituais, com o não visível”, relembra o professor, que desde então passou a participar dos grupos e trabalhos realizados pela baiana e a viajar para a Dinamarca.

Geraldo também levou o Healing para dentro da Ufba. Durante 10 anos promoveu uma série de cursos e atividades de extensão, denominado ‘O cuidado de si’. As sessões consistiam em práticas de meditação, exercícios de relaxamento e interiorização e outras ações de mergulho na metodologia.

Em 2017, Geraldo decidiu começar a gravar as palestras, workshops, os trabalhos de grupo. À época, não sabia bem o que faria com o conteúdo. Estava movido apenas pelo desejo de preservar o legado de Isis. O Healing é uma metodologia transmitida basicamente de forma oral. Os conhecimentos costumam ser passados de mestres para discípulos a partir das vivências. E foi exatamente esse aspecto que fez Geraldo decidir por transformar as mais de 100 horas de gravação em um livro.

“Esse livro [que será lançado] é focado no pano de fundo, nos conceitos, na filosofia do healing. Eu sinto que ele complementa um livro lançado pela própria Isis em 2019, chamado ‘Caminhos entre o visível e o invisível – O pequeno livro de Healing’, que fala sobre exercícios, diagramas sobre os corpos sutis, a anatomia e a fisiologia sutis.” Isis Pristed e Geraldo Ramos durante lançamento no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação) Diferente de outras práticas que propõem a o bem estar integral do ser humano, as atividades práticas de Healing são totalmente individualizadas, ainda que possam acontecer em grupos. “Toda a metodologia está voltada para cada integrante conectar a própria energia [consciência e individualidade] e poder, em algum momento se entregar a ela, deixar que ela assuma o comando da vida”, como explica Geraldo. A conexão do indivíduo com “o corpo emocional” é um dos principais pilares do Healing.

O evento de lançamento de “Deixa vir o que vier” acontecerá na Casa Rosa, à R. Alagoinhas, 33, no bairro Rio Vermelho, a partir das 18h. Após o lançamento, o livro também poderá ser adquirido pelo telefone (71) 98163-5632 (WhatsApp); pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram, por meio do perfil @ocuidadodenos.

Meditação Ao CORREIO, Isis Pristed orientou uma prática simples, comum aos praticantes de healing, que pode ser experimentar por você. A proposta meditativa é levar o praticamente a se conectar com a sua “área da individualidade”, situada de 35cm a 40cm acima da cabeça, local que abriga a “essência” do ser. A ideia é a criação e visualização de um triângulo, símbolo de equilíbrio, que nascerá na “área da individualidade”, passará pelo lado direito do corpo, pela planta dos pés, ponto de conexão com as forças da terra, e retornará pelo lado esquerdo do corpo, voltando ao ponto inicial. • Encontre um local confortável, mantenha a coluna levemente ereta e feche os olhos; • Faça contato com seu corpo através de respirações profundas; • Concentre sua atenção por algum tempo na “área da individualidade”; • Comece a traçar – visualizar – a formação de um triângulo que desce inicialmente pelo lado direito do corpo, mas não toca o físico; • Siga com a construção e leva a segunda reta por baixo dos seus pés até o lado esquerdo do seu pé direito; • Finalize com a terceira reta que passa pelo lado esquerdo do seu corpo e retorna ao ponto de origem; • Mantenha a visualização do triângulo por algum tempo. Cores podem surgir; • Sinta o fluir da energia e perceba os seus sentimentos; • Retorne lentamente e abra os olhos quando se sentir confortável.