SOBREVIVEU

Adolescente que levou 4,5 mil picadas de abelhas poderá ser extubado em 48h

Ataque ocorreu na sexta-feira (14) no Distrito Federal; colmeia estava escondida em um pneu

O adolescente atacado por abelhas na Região Administrativa da Fercal, no Distrito Federal, apresenta melhora progressiva no quadro de saúde. A informação foi dada em um boletim médico divulgado nesta terça-feira (18/2) ao jornal Correio Braziliense pelo Hospital Home, onde Vitor Hugo Ferreira Duarte, de 14 anos, segue internado, após tomar cerca de 4,5 mil ferroadas dos insetos ao pisar em uma colmeia. O caso ocorreu na última sexta-feira (14).>

Segundo o hospital, a função renal do adolescente evolui de forma favorável, e os médicos preveem que ele poderá ser extubado e ter o suporte ventilatório retirado nas próximas 48 horas. No entanto, ainda não há estimativa para alta da UTI.>

“O paciente segue sob cuidados intensivos, com monitoramento constante da equipe médica e multiprofissional”, informaram o coordenador médico da UTI, Dr. Rubens Ribeiro, e o diretor médico do hospital, Dr. Cícero Henrique Dantas.>

A vítima foi atacada por abelhas enquanto jogava futebol com amigos na escola. A bola caiu em uma área de mata ao lado da quadra e, ao descer a ribanceira para buscá-la, o jovem acabou pisando em um pneu onde a colmeia estava escondida. Os insetos se alvoroçaram e cobriram o estudante com milhares de ferroadas.>

O veneno das abelhas causou uma reação severa no organismo do adolescente, afetando especialmente os rins. Ele foi mantido sedado e recebendo grandes volumes de soro para ajudar na eliminação do veneno. >