ACIDENTE

Advogada morre após ser arrastada por tromba d’água em cachoeira

Hélia estava na parte superior da cachoeira gaúcha quando perdeu o equilíbrio e caiu na água

Carol Neves

Publicado em 6 de março de 2025 às 13:56

Advogada Hélia Sâmua Crédito: Reprodução

A advogada Hélia Sâmua, de 27 anos, morreu após ser levada por uma tromba d’água na cachoeira Cascata da Pedra Branca, em Três Forquilhas (RS). O corpo da rondoniense foi encontrado na manhã do dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). As informações são do Metrópoles. >

Hélia estava na parte superior da cachoeira quando perdeu o equilíbrio e caiu na água, no domingo (2). Seu marido, que a acompanhava, conseguiu sair do rio, mas sofreu uma suspeita de fratura no pé. As buscas pelo corpo da advogada começaram imediatamente ao longo do rio Três Forquilhas, mas foram interrompidas durante a noite devido às condições adversas e à baixa visibilidade. Na manhã seguinte, mergulhadores do Batalhão Especial de Busca e Salvamento localizaram o corpo de Hélia. >

Natural de Ariquemes (RO), Hélia era especialista em direito médico e penal. Nas redes sociais, ela compartilhava momentos de sua vida profissional e pessoal. Casada desde maio de 2023 com um médico do Exército, ela morava em Novo Hamburgo (RS). Além da advocacia, Hélia era apaixonada por viagens e atividades ao ar livre, sempre registrando suas experiências ao lado do marido. >