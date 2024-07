IMPOSTO

AliExpress e Shoppe antecipam cobrança da 'taxa das blusinhas' para este sábado

Lei estabelece cobrança do imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50

Publicado em 23 de julho de 2024 às 19:33

Aliexpress Crédito: Shutterstock

O AliExpress e a Shoppe anunciaram que irão antecipar a cobrança do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 feitas por pessoas físicas, conhecido como “taxa das blusinhas”, para este sábado (27). A lei que estabelece a cobrança do imposto foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entra em vigor, oficialmente, a partir do dia 1º de agosto.

Em nota, o AliExpress, informou que optou por adiantar a cobrança para se adequar ao prazo necessário para os ajustes da Declaração de Importação de Remessas. “Tendo em vista o prazo necessário para ajuste das declarações de importação, de acordo com a nova regulamentação, todos os pedidos de compras efetuados na plataforma do AliExpress a partir do dia 27 de julho irão contemplar as novas regras tributárias”, divulgou a empresa.