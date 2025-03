ACIDENTE

Aluna morre ao se desequilibrar durante exercício e cair do 2º andar de academia

Denise Oliveira, de 45 anos, bateu em vidro após perder equilíbrio e peça cedeu

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 10:41

Denise Oliveira morreu em queda Crédito: Reprodução

Uma tragédia abalou a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (19). Denise Oliveira, de 45 anos, morreu após cair do segundo andar de uma academia. De acordo com o delegado Raone Nogueira, da Polícia Civil, Denise estava utilizando um aparelho chamado "Graviton" – que permite exercícios com o peso do próprio corpo – quando perdeu o equilíbrio, bateu em uma estrutura de vidro e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. As informações são do G1.>

O Corpo de Bombeiros relatou que, após a queda, Denise ficou presa pelo pé em uma grade entre o prédio e a rua. Para resgatá-la, os bombeiros precisaram cortar as hastes de ferro. A vítima foi levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente e do óbito estão sob investigação da polícia. >

Em nota oficial, a Academia Motivida expressou seu pesar e solidariedade à família e amigos de Denise. A empresa afirmou que prioriza a segurança e o bem-estar dos alunos e está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos. A unidade do bairro São Caetano permanecerá fechada até a próxima segunda-feira (24) como forma de respeito à vítima e à sua família. >

A nota da academia destacou: "É com profundo pesar que informamos sobre um acidente ocorrido em nossa unidade do bairro São Caetano, que resultou no falecimento de uma de nossas alunas. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com a família e amigos da vítima e oferecemos todo o apoio necessário." >