Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa recolhe marca de chá após encontrar larvas e insetos

Empresa comunicou o recolhimento do produto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:41

Esse chá é santo remédio
Chá Crédito: Domínio Público

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote de numeração 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, produzido pela marca Água da Serra. O lote citado também teve a comercialização, distribuição, divulgação e consumo suspensos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (5).

Segundo a Anvisa, a própria empresa identificou irregularidades no produto. O ensaio de identificação de elementos histológicos (células, tecidos e matriz extracelular) apontou a presença de talos, ramos e sementes que não são comuns nesse tipo de chá.

Lote de chá será recolhido

Chá de Camomila Lavi Tea por Divulgação
Chá de Camomila Lavi Tea por Divulgação
Chá de Camomila Lavi Tea por Divulgação
1 de 3
Chá de Camomila Lavi Tea por Divulgação

Já o ensaio de pesquisa de matérias estranhas constatou a presença de 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em 25 g do produto, sendo que o limite aceitável é de até 90 fragmentos na mesma quantidade.

Dessa forma, a Agência determinou o recolhimento voluntário do lote, procedimento que ocorre quando a própria empresa ou fabricante identifica irregularidades no produto e comunica a fiscalização.

Mais recentes

Imagem - Mega da Virada: dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário

Mega da Virada: dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário
Imagem - Espécie ameaçada de extinção: mais de 100 aves silvestres são resgatadas em cativeiro

Espécie ameaçada de extinção: mais de 100 aves silvestres são resgatadas em cativeiro
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2908, desta segunda-feira (5)

Resultado da Dupla Sena 2908, desta segunda-feira (5)

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
02

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)
04

Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)