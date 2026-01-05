CONTAMINADO

Anvisa recolhe marca de chá após encontrar larvas e insetos

Empresa comunicou o recolhimento do produto

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:41

Chá Crédito: Domínio Público

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote de numeração 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, produzido pela marca Água da Serra. O lote citado também teve a comercialização, distribuição, divulgação e consumo suspensos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (5).



Segundo a Anvisa, a própria empresa identificou irregularidades no produto. O ensaio de identificação de elementos histológicos (células, tecidos e matriz extracelular) apontou a presença de talos, ramos e sementes que não são comuns nesse tipo de chá.

Já o ensaio de pesquisa de matérias estranhas constatou a presença de 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em 25 g do produto, sendo que o limite aceitável é de até 90 fragmentos na mesma quantidade.