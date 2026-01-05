Anvisa recolhe marca de chá após encontrar larvas e insetos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:41
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote de numeração 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, produzido pela marca Água da Serra. O lote citado também teve a comercialização, distribuição, divulgação e consumo suspensos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (5).
Segundo a Anvisa, a própria empresa identificou irregularidades no produto. O ensaio de identificação de elementos histológicos (células, tecidos e matriz extracelular) apontou a presença de talos, ramos e sementes que não são comuns nesse tipo de chá.
Lote de chá será recolhido
Já o ensaio de pesquisa de matérias estranhas constatou a presença de 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em 25 g do produto, sendo que o limite aceitável é de até 90 fragmentos na mesma quantidade.
Dessa forma, a Agência determinou o recolhimento voluntário do lote, procedimento que ocorre quando a própria empresa ou fabricante identifica irregularidades no produto e comunica a fiscalização.