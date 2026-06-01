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Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido

Medida atinge todos os lotes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:21

Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido
Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do suplemento Magnésio L-Treonato 1000 mg, produzido pela Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. A medida também inclui o recolhimento de todos os lotes do produto.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (1º) e, segundo a agência, ocorreu porque o suplemento continha magnésio treonato, uma substância que não é autorizada para uso em suplementos alimentares no Brasil.

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O produto era divulgado como um aliado da saúde cerebral, da concentração e da memória. Além disso, era associado a benefícios como melhora da qualidade do sono e redução da ansiedade.

Segundo a Anvisa, a empresa descumpriu as normas sanitárias que regulamentam a composição e a comercialização de suplementos alimentares no país. Por isso, além da suspensão das atividades relacionadas ao produto, todos os lotes deverão ser retirados do mercado.

A agência orienta consumidores e estabelecimentos a interromperem imediatamente o uso e a comercialização do suplemento.

A empresa não se manifestou publicamente sobre o caso até a última atualização da matéria. 

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Anvisa

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