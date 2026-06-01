ECONOMIA

Empresa do setor madeireiro investe R$ 18 milhões em fábrica e prevê novas contratações

Crescimento vem após alta da demanda externa por pellets

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:06

Fábrica de madeira Crédito: Divulgação

A Piomade, empresa de beneficiamento de madeira instalada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, anunciou um investimento de R$ 18 milhões para ampliar sua operação no município. O projeto prevê a construção de 1.500 metros quadrados de área fabril e tem início previsto para a primeira quinzena de junho.

Segundo a empresa, a expansão será voltada ao aumento da capacidade de produção e secagem de madeira e cavaco, além do crescimento da linha de pellets utilizados em sistemas de aquecimento residencial e comercial.

A expectativa é elevar em 25% as exportações de pellets ainda em 2026. Atualmente, a Piomade já comercializa o produto para o mercado externo.

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O anúncio foi formalizado na última quinta-feira (28), em reunião no gabinete do prefeito Jonas Tomazini, com a presença dos diretores João Domingos Piovesan e Giovane Piovesan Uliana.

A empresa possui hoje 115 funcionários e estima ampliar o quadro em cerca de 10%, o que representa aproximadamente 12 novas contratações diretas. A ampliação também deve aumentar a demanda por serviços de transporte, fornecedores de insumos e atividades ligadas ao setor florestal na Serra Gaúcha.

"A Piomade é uma empresa que cresceu junto com Farroupilha e representa exatamente o perfil de indústria que queremos fortalecer, que é inovadora, exportadora e comprometida com a sustentabilidade. Um investimento como esse é motivo de orgulho, e demonstra que a nossa cidade segue sendo um ambiente favorável para quem quer crescer e gerar emprego de qualidade", afirmou o prefeito Jonas Tomazini.