Empresa do setor madeireiro investe R$ 18 milhões em fábrica e prevê novas contratações

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Carol Neves
Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:06
A Piomade, empresa de beneficiamento de madeira instalada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, anunciou um investimento de R$ 18 milhões para ampliar sua operação no município. O projeto prevê a construção de 1.500 metros quadrados de área fabril e tem início previsto para a primeira quinzena de junho.
Segundo a empresa, a expansão será voltada ao aumento da capacidade de produção e secagem de madeira e cavaco, além do crescimento da linha de pellets utilizados em sistemas de aquecimento residencial e comercial.
A expectativa é elevar em 25% as exportações de pellets ainda em 2026. Atualmente, a Piomade já comercializa o produto para o mercado externo.
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O anúncio foi formalizado na última quinta-feira (28), em reunião no gabinete do prefeito Jonas Tomazini, com a presença dos diretores João Domingos Piovesan e Giovane Piovesan Uliana.
A empresa possui hoje 115 funcionários e estima ampliar o quadro em cerca de 10%, o que representa aproximadamente 12 novas contratações diretas. A ampliação também deve aumentar a demanda por serviços de transporte, fornecedores de insumos e atividades ligadas ao setor florestal na Serra Gaúcha.
"A Piomade é uma empresa que cresceu junto com Farroupilha e representa exatamente o perfil de indústria que queremos fortalecer, que é inovadora, exportadora e comprometida com a sustentabilidade. Um investimento como esse é motivo de orgulho, e demonstra que a nossa cidade segue sendo um ambiente favorável para quem quer crescer e gerar emprego de qualidade", afirmou o prefeito Jonas Tomazini.
De acordo com a diretora Giovane Piovesan, a localização da fábrica próxima a áreas de reflorestamento contribui para a eficiência da cadeia produtiva. "A relação entre floresta e madeira vai muito além da produção, porque ela representa desenvolvimento econômico, geração de renda, criação de empregos e oportunidades para inúmeras famílias e comunidades. Estamos falando de uma cadeia produtiva sustentável, baseada no cultivo renovável, no manejo responsável e no compromisso com o futuro", disse.