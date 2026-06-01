Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa do setor madeireiro investe R$ 18 milhões em fábrica e prevê novas contratações

Crescimento vem após alta da demanda externa por pellets

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:06

Fábrica de madeira
Fábrica de madeira Crédito: Divulgação

A Piomade, empresa de beneficiamento de madeira instalada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, anunciou um investimento de R$ 18 milhões para ampliar sua operação no município. O projeto prevê a construção de 1.500 metros quadrados de área fabril e tem início previsto para a primeira quinzena de junho.

Segundo a empresa, a expansão será voltada ao aumento da capacidade de produção e secagem de madeira e cavaco, além do crescimento da linha de pellets utilizados em sistemas de aquecimento residencial e comercial.

A expectativa é elevar em 25% as exportações de pellets ainda em 2026. Atualmente, a Piomade já comercializa o produto para o mercado externo.

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
1 de 10
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação

O anúncio foi formalizado na última quinta-feira (28), em reunião no gabinete do prefeito Jonas Tomazini, com a presença dos diretores João Domingos Piovesan e Giovane Piovesan Uliana.

A empresa possui hoje 115 funcionários e estima ampliar o quadro em cerca de 10%, o que representa aproximadamente 12 novas contratações diretas. A ampliação também deve aumentar a demanda por serviços de transporte, fornecedores de insumos e atividades ligadas ao setor florestal na Serra Gaúcha.

"A Piomade é uma empresa que cresceu junto com Farroupilha e representa exatamente o perfil de indústria que queremos fortalecer, que é inovadora, exportadora e comprometida com a sustentabilidade. Um investimento como esse é motivo de orgulho, e demonstra que a nossa cidade segue sendo um ambiente favorável para quem quer crescer e gerar emprego de qualidade", afirmou o prefeito Jonas Tomazini.

De acordo com a diretora Giovane Piovesan, a localização da fábrica próxima a áreas de reflorestamento contribui para a eficiência da cadeia produtiva. "A relação entre floresta e madeira vai muito além da produção, porque ela representa desenvolvimento econômico, geração de renda, criação de empregos e oportunidades para inúmeras famílias e comunidades. Estamos falando de uma cadeia produtiva sustentável, baseada no cultivo renovável, no manejo responsável e no compromisso com o futuro", disse.

Mais recentes

Imagem - Casal de jovens morre em acidente grave em estrada quatro meses após noivado

Casal de jovens morre em acidente grave em estrada quatro meses após noivado
Imagem - Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido

Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido
Imagem - Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro

Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro