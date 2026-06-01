Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal de jovens morre em acidente grave em estrada quatro meses após noivado

Lívia Friedrich, de 19 anos, e Ivan Goehlen, de 22, morreram após veículo sair da pista e atingir árvores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:49

Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito Crédito: Reprodução

Os noivos Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito registrado na PR-483, em Francisco Beltrão, no Paraná, na tarde de sábado (30). Segundo informações do g1, O casal havia ficado noivo há apenas quatro meses e planejava subir ao altar em março do próximo ano. A informação foi confirmada por Ricardo Friedrich, irmão de Lívia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o veículo ocupado pelos jovens tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra de retorno para a pista original, o motorista teria perdido o controle da direção. O carro saiu da rodovia, colidiu contra árvores às margens da estrada e despencou em um barranco.

Ivan Goehlen e Lívia Friedrich morreram em um acidente de trânsito

Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram
1 de 11
Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito por Reprodução/Instagram

Os dois ocupantes sofreram ferimentos graves e morreram ainda no local do acidente. Não houve registro de outras vítimas envolvidas na ocorrência. As equipes de resgate atuaram na retirada dos corpos com apoio da Polícia Científica de Francisco Beltrão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Lívia cursava o segundo ano de Fonoaudiologia em Cascavel. Ivan trabalhava ao lado do pai em uma empresa do ramo de marmoraria. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do casal e destacaram os planos que os dois construíam para o futuro.

A comoção provocada pela morte da estudante levou a prefeitura local a decretar luto oficial de três dias. O velório e o sepultamento dos jovens foram realizados no domingo (31), em Nova Santa Rosa, reunindo familiares, amigos e moradores da região.

Leia mais

Imagem - Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido

Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido

Imagem - Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro

Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro

Imagem - Mulher jogada de penhasco pelo ex-companheiro sobreviveu a queda de 50 metros

Mulher jogada de penhasco pelo ex-companheiro sobreviveu a queda de 50 metros

Tags:

Acidente na Estrada Lívia Friedrich Ivan Goehlen Noivos Mortos

Mais recentes

Imagem - Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido

Anvisa suspende venda e uso de suplemento utilizado para memória; produto deve ser recolhido
Imagem - Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro

Ilha dos Gatos: paraíso de felinos abandonados vira preocupação ambiental e de saúde no litoral brasileiro
Imagem - Empresa do setor madeireiro investe R$ 18 milhões em fábrica e prevê novas contratações

Empresa do setor madeireiro investe R$ 18 milhões em fábrica e prevê novas contratações