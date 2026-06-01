TRAGÉDIA

Casal de jovens morre em acidente grave em estrada quatro meses após noivado

Lívia Friedrich, de 19 anos, e Ivan Goehlen, de 22, morreram após veículo sair da pista e atingir árvores

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:49

Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito Crédito: Reprodução

Os noivos Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, morreram em um acidente de trânsito registrado na PR-483, em Francisco Beltrão, no Paraná, na tarde de sábado (30). Segundo informações do g1, O casal havia ficado noivo há apenas quatro meses e planejava subir ao altar em março do próximo ano. A informação foi confirmada por Ricardo Friedrich, irmão de Lívia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o veículo ocupado pelos jovens tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra de retorno para a pista original, o motorista teria perdido o controle da direção. O carro saiu da rodovia, colidiu contra árvores às margens da estrada e despencou em um barranco.

Ivan Goehlen e Lívia Friedrich morreram em um acidente de trânsito 1 de 11

Os dois ocupantes sofreram ferimentos graves e morreram ainda no local do acidente. Não houve registro de outras vítimas envolvidas na ocorrência. As equipes de resgate atuaram na retirada dos corpos com apoio da Polícia Científica de Francisco Beltrão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Lívia cursava o segundo ano de Fonoaudiologia em Cascavel. Ivan trabalhava ao lado do pai em uma empresa do ramo de marmoraria. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do casal e destacaram os planos que os dois construíam para o futuro.