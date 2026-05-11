Ao custo de R$ 600 mil, terminal rodoviário é desativado antes da inauguração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:39
Pensado como uma forma de integrar o transporte público entre o Entorno e o Distrito Federal, o Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás, erguido a um custo de R$ 600 mil, foi desativado antes mesmo de entrar em operação.
A ideia era trazer mais organização, economia e conforto para a população do município. Segundo o anúncio, feito nas redes sociais da Prefeitura de Águas Lindas (GO), o terminal seria “o primeiro passo para reorganizar o transporte público e preparar a cidade para o Rodoshopping, uma estrutura permanente integrada à rodoviária e a um novo complexo comercial”.