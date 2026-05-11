OBRA

Ao custo de R$ 600 mil, terminal rodoviário é desativado antes da inauguração

Segundo a Codeal, descontinuidade foi uma “decisão estratégica”

Metrópoles

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:39

Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás Crédito: Reprodução

Pensado como uma forma de integrar o transporte público entre o Entorno e o Distrito Federal, o Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás, erguido a um custo de R$ 600 mil, foi desativado antes mesmo de entrar em operação.