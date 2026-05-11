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Ao custo de R$ 600 mil, terminal rodoviário é desativado antes da inauguração

Segundo a Codeal, descontinuidade foi uma “decisão estratégica”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:39

Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás
Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás Crédito: Reprodução

Pensado como uma forma de integrar o transporte público entre o Entorno e o Distrito Federal, o Terminal Provisório de Integração de Águas Lindas de Goiás, erguido a um custo de R$ 600 mil, foi desativado antes mesmo de entrar em operação.

A ideia era trazer mais organização, economia e conforto para a população do município. Segundo o anúncio, feito nas redes sociais da Prefeitura de Águas Lindas (GO), o terminal seria “o primeiro passo para reorganizar o transporte público e preparar a cidade para o Rodoshopping, uma estrutura permanente integrada à rodoviária e a um novo complexo comercial”.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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