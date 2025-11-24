Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposentadoria: conheça os 8 erros que podem atrasar ou reduzir seu benefício

Na hora de dar entrada no pedido, ao agir por impulso, muitos acabam cometendo erros que reduzem o valor do benefício ou atrasam a concessão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:12

O planejamento é essencial para gerenciar corretamente o dinheiro (Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock)
Aposentadoria: conheça os 8 erros que podem atrasar ou reduzir seu benefício Crédito: Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock

A pressa em se aposentar pode custar caro para o trabalhador. Cada decisão tomada sem planejamento pode representar uma perda significativa no valor do benefício conquistado. A Previdência Social passa por mudanças constantes , o que gera insegurança entre os segurados e levanta dúvidas como: “Devo me aposentar agora ou esperar mais um pouco?” ou “Será que vale a pena pedir qualquer aposentadoria só para garantir?”.

Para a maioria dos brasileiros, a aposentadoria é mais que o encerramento de uma trajetória profissional, é a segurança financeira no futuro. Mas, ao agir por impulso, muitos acabam cometendo erros que reduzem o valor do benefício ou atrasam sua concessão. Diante disso, o advogado Dr. Eddie Parish, sócio do Parish & Zenandro Advogados e especialista em causas contra o INSS e aposentadoria do servidor público, listou os 8 erros mais comuns cometidos por quem quer se aposentar e explica como evitá-los:

Dinheiro

Dinheiro por Shutterstock
[Edicase]Aprender a rentabilizar dinheiro proveniente de premiações pode garantir um futuro próspero (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Dinheiro apreendido com os suspeitos por Divulgação Alberto Maraux
Dinheiro na carteira é uma das simpatias por Brenda Rocha - Blossom/Shutterstock
[Edicase]Incluir atividades simples no dia a dia ajuda a ter mais controle do dinheiro (Imagem: Singkham | Shutterstock) por Imagem: Singkham | Shutterstock
Dinheiro ainda pode ser resgatado por Shutterstock
[Edicase]Simpatia pode ser feita para não faltar dinheiro em casa (Imagem: Singkham | Shutterstock) por Imagem: Singkham | Shutterstock
Dinheiro: juros básicos da economia podem ser elevados por José Cruz/Agência Brasil
[Edicase]É necessário ter atenção ao enviar dinheiro por Pix (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
Dinheiro encontrado durante busca e apreensão da PF por Divulgação/Polícia Federal
Dinheiro por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Dinheiro por Shutterstock
1 de 12
Dinheiro por Shutterstock

  • 1. Pedir a aposentadoria sem orientação de um especialista e sem planejamento
    Um dos erros mais frequentes é entrar com o pedido sem entender qual é o momento ideal para se aposentar. “Muita gente se apressa para garantir o benefício e acaba fazendo isso antes da hora, sem considerar idade, tempo de contribuição e regras de transição”, explica Parish. O resultado pode ser um valor menor do que o esperado. “Um planejamento previdenciário bem feito mostra quando e como pedir a aposentadoria para que o segurado tenha o melhor retorno possível”, completa o advogado.

  • 2. Pedir a aposentadoria muito cedo
    “Quanto mais jovem o segurado for, maior o impacto no cálculo do benefício”, explica Parish. Mesmo que o tempo de contribuição já esteja completo, esperar alguns meses pode resultar em um valor mais alto. “O ideal é alinhar o tempo de contribuição à idade para aproveitar melhor as regras de transição e evitar reduções desnecessárias”, orienta.

  • 3. Aceitar a primeira aposentadoria concedida pelo INSS
    Nem sempre o benefício que o INSS concede é o mais vantajoso. “Muitos segurados acham que, se o INSS aprovou, está tudo certo. Mas o órgão tende a conceder a opção mais econômica para o sistema, não a mais vantajosa para o trabalhador”, alerta Parish. Antes de aceitar a concessão, é fundamental revisar o cálculo com um advogado especializado. Existem casos em que o segurado teria direito a um benefício até 30% maior se tivesse comparado outras regras disponíveis.

  • 4. Não fazer o planejamento previdenciário
    Esse é um dos erros mais graves. “O planejamento previdenciário é o coração de uma aposentadoria bem-sucedida. Ele permite identificar contribuições incorretas, períodos faltantes e o melhor momento para requerer o benefício”, afirma Parish. Com o fim do fator previdenciário, o cálculo da aposentadoria depende ainda mais da análise das regras de transição e dos pontos acumulados. Isso reforça a importância de um bom planejamento antes de dar entrada no pedido.

  • 5. Não conferir o CNIS
    O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é a base de todo cálculo previdenciário.“É muito comum encontrarmos vínculos ausentes ou datas incorretas no CNIS. Cada erro não corrigido pode reduzir tempo de contribuição ou o valor final do benefício”, alerta o advogado. A recomendação é que o segurado consulte e atualize o CNIS sempre que mudar de emprego ou for demitido.

  • 6. Não revisar a aposentadoria por medo do INSS
    “Muitos aposentados deixam de pedir revisão porque têm medo de perder o benefício ou sofrer algum bloqueio, e isso é um grande equívoco”, explica o advogado. A revisão é um direito do segurado e serve para corrigir erros no cálculo ou incluir períodos que não foram considerados. “O INSS não cancela aposentadoria por causa de uma revisão legítima. Deixar de revisar um benefício abaixo do que você merece é abrir mão de dinheiro que é seu por direito”, reforça Parish.

  • 7. Não solicitar a inclusão de atividade especial
    Quem trabalhou exposto a agentes nocivos, como químicos, físicos ou biológicos, pode ter direito à aposentadoria especial. “Muitos trabalhadores deixam de pedir a conversão do tempo especial em comum, perdendo o acréscimo de 20% a 40% no tempo de contribuição. Isso faz uma enorme diferença no cálculo final”, pontua Parish.

  • 8. Aceitar tudo que está na carta de concessão do INSS como se fosse verdade
    Após a concessão, o INSS envia a Carta de Concessão, que deve ser analisada com atenção.“Esse é o momento crucial. Se o segurado sacar o benefício sem revisar a carta, perde o direito de corrigir erros administrativos”, explica Parish. O ideal é procurar um advogado especializado antes de movimentar o benefício. “Uma análise técnica pode evitar prejuízos que se estendem por toda a vida.” Mesmo quem já se aposentou pode corrigir falhas. “Erros no cálculo ou no reconhecimento de tempo de contribuição podem ser revistos judicialmente. O importante é não desistir de buscar o que é justo”, conclui o Dr. Eddie Parish.

Mais recentes

Imagem - Pólipo, Cisto ou Mioma: quando é hora de acender o alerta?

Pólipo, Cisto ou Mioma: quando é hora de acender o alerta?
Imagem - Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24); veja se você tem direito

Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24); veja se você tem direito
Imagem - Cinco passos a seguir se não receber a primeira parcela do 13° salário até sexta (28)

Cinco passos a seguir se não receber a primeira parcela do 13° salário até sexta (28)

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
01

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos
02

Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
04

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado