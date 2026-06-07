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Aposta única de R$ 6 leva prêmio de R$ 30 milhões da Mega-Sena

Vencedor ou vencedora é do Distrito Federal, em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:18

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Uma única aposta simples de seis números ganhou o prêmio de R$ 30 milhões. O vencedor ou vencedora é do Distrito Federal, em Brasília.

O sorteio do concurso 3.015 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo.

Veja os números sorteados: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Tags:

Loteria Aposta Mega-sena

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