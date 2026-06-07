LOTERIA

Aposta única de R$ 6 leva prêmio de R$ 30 milhões da Mega-Sena

Vencedor ou vencedora é do Distrito Federal, em Brasília

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:18

Mega-Sena Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Uma única aposta simples de seis números ganhou o prêmio de R$ 30 milhões. O vencedor ou vencedora é do Distrito Federal, em Brasília.

O sorteio do concurso 3.015 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo.

Veja os números sorteados: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.