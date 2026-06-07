TRAGÉDIA

'Pai, não reage': filha filma abordagem que terminou com a morte do pai dentro de casa

Idoso de 78 anos morreu após ser baleado durante ação da Guarda Municipal. Caso é investigado pela Corregedoria

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 16:33

'Pai, não reage': filha filma abordagem que terminou com a morte do pai dentro de casa Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado pela filha de um idoso de 78 anos registrou os momentos que antecederam a morte dele durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O homem era procurado por suspeita de tentativa de homicídio e morreu após ser baleado durante uma abordagem dentro da própria casa. As informações são do G1 Goiás.

As imagens mostram a chegada dos agentes e as tentativas de negociação para que o idoso se entregasse. Durante toda a gravação, a filha tenta convencer o pai a não reagir. "Pai, eu tô aqui, pai. Responde bonitinho, pai. Eu tô aqui", diz a mulher. Em resposta, o idoso afirma: "Filha, eu não sou ladrão". A filha então insiste: "Pai, não reage, pai. Pra você não ser machucado. Por favor".

Guarda municipal aposentado foi morto em outubro de 2024 1 de 7

Em determinado momento, o homem pede que a filha entre no quarto onde estava, mas ela se recusa. Questionada por um guarda se tinha medo do pai, ela responde que não, mas que tinha medo de arma. Pouco depois, segundo a versão apresentada pela GCM, o idoso tentou atacar os agentes com uma faca do tipo peixeira. Os guardas utilizaram uma arma de choque, mas o equipamento não teria surtido o efeito esperado. Em seguida, disparos de arma de fogo são ouvidos. Quando a filha deixa a residência chorando, outro tiro ainda é registrado pelo vídeo.

Em nota, a Guarda Municipal lamentou a morte e informou que os agentes tentaram resolver a ocorrência sem o uso da força letal. Apesar de afirmar que todos os protocolos foram seguidos, a corporação abriu uma investigação administrativa, conduzida pela Corregedoria, para apurar as circunstâncias da ação.

De acordo com a Prefeitura de Senador Canedo, o idoso, identificado como José de Moura, conhecido como "Tio Zé", era procurado após supostamente esfaquear um homem de 25 anos durante uma briga. A vítima recebeu atendimento inicial em uma unidade de saúde do município e foi transferida em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).

Segundo o relato dos guardas, testemunhas indicaram o endereço de José. Ao chegarem ao imóvel, no Jardim Liberdade, os agentes afirmam que ele abriu parcialmente a porta segurando uma faca, ameaçou a equipe e declarou que só sairia dali morto. Em seguida, fechou a porta e correu para os fundos da residência.