IMPRUDÊNCIA

Por um celular: turista arrisca a vida nas Cataratas do Iguaçu após aparelho cair no rio

Imagens mostram o momento em que o homem se pendura na passarela, pula e fica próximo às quedas d'água

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:44

Por um celular: turista arrisca a vida nas Cataratas do Iguaçu após aparelho cair no rio Crédito: Reprodução

Um turista, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para pegar um celular que deixou cai no lado brasileiro que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A cena foi registrada por outros visitantes na manhã desse sábado (6). Nas imagens, é possível ver o momento em que ele se pendura na passarela, pula e fica próximo às quedas d'água. Depois de pegar o celular, o homem sobe na estrutura para retornar.

A ocorrência foi atendida por bombeiros civis da unidade, que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo. "Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque", informou a administração do Parque Nacional do Iguaçu. Eles não divulgaram a identidade do turista, informaram apenas que se trata de um brasileiro.

Veja imagens das Cataratas do Iguaçu 1 de 5

O Parque Nacional do Iguaçu reforçou, por meio de nota, que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos. Segundo a administração do parque, os visitantes recebem orientações de segurança das equipes de emergência que atuam de forma permanente na unidade e por meio da sinalização instalada ao longo do percurso.