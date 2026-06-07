Por um celular: turista arrisca a vida nas Cataratas do Iguaçu após aparelho cair no rio

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Perla Ribeiro
Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:44
Um turista, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para pegar um celular que deixou cai no lado brasileiro que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A cena foi registrada por outros visitantes na manhã desse sábado (6). Nas imagens, é possível ver o momento em que ele se pendura na passarela, pula e fica próximo às quedas d'água. Depois de pegar o celular, o homem sobe na estrutura para retornar.
A ocorrência foi atendida por bombeiros civis da unidade, que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo. "Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque", informou a administração do Parque Nacional do Iguaçu. Eles não divulgaram a identidade do turista, informaram apenas que se trata de um brasileiro.
Veja imagens das Cataratas do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu reforçou, por meio de nota, que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotos ou recuperar objetos. Segundo a administração do parque, os visitantes recebem orientações de segurança das equipes de emergência que atuam de forma permanente na unidade e por meio da sinalização instalada ao longo do percurso.
Caso algum item caia no rio ou nas encostas, a orientação é acionar a equipe de bombeiros para avaliar a possibilidade do resgate, conforme as condições de segurança. Conforme o parque, o trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar. "Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes", informou o parque.