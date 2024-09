DINHEIRO

Apple e Samsung negociam com BC Pix por aproximação em carteiras digitais

Banco Central exige que as carteiras digitais estejam cadastradas no Open Finance

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 21:28

Pix Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, Apple e Samsung negociam com o Banco Central (BC) para oferecerem Pix por aproximação. As big techs querem oferecer o método de pagamento em suas carteiras digitais (Apple Pay e Samsung Pay) sem serem reguladas pelo órgão.

Vale lembrar que a Google já credenciou sua carteira digital como “iniciador de pagamento”.

O Banco Central exige que as carteiras digitais estejam cadastradas no Open Finance para garantir a segurança das transações. Apple e Samsung argumentam que essa integração não é necessária, pois as instituições financeiras continuariam responsáveis pelas transações.

Para usar o Pix por aproximação, os usuários precisarão vincular suas contas bancárias às carteiras digitais compatíveis – o que, para o BC, exigiria maior envolvimento das empresas donas de sistemas operacionais, como Apple e Samsung.