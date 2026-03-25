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Publicado em 25 de março de 2026 às 09:56
Uma investigação da Polícia Federal aponta que a aprovação em primeiro lugar de uma candidata para o cargo de auditora fiscal do trabalho pode ter sido resultado de fraude em concurso público. Segundo apuração exibida pelo Fantástico, a candidata é esposa de um delegado da Polícia Civil de Pernambuco, que teria pago para garantir a aprovação dela.
De acordo com a PF, Larissa Saraiva Amando Alencar foi beneficiada por um esquema criminoso que atuava em diferentes estados do país. Mesmo sob suspeita, ela continua exercendo a função.
A investigação indica que o delegado Diogo Gonçalves Bem teria contratado a quadrilha responsável pela fraude. A reportagem tentou contato com o casal, mas não houve resposta.
Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava diferentes métodos para fraudar concursos. Entre eles estão o uso de candidatos pagos para fazer provas no lugar dos inscritos e a transmissão de respostas por meio de pontos eletrônicos durante os exames.
As investigações apontam ainda que a organização criminosa tinha acesso antecipado às provas, com apoio de pessoas ligadas às bancas organizadoras.
Os valores cobrados variavam de acordo com o cargo disputado e podiam chegar a até R$ 500 mil. Os pagamentos eram feitos de diferentes formas, incluindo parcelamentos, compra de bens como carros de luxo e até uma espécie de mensalidade.
A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em estados como Alagoas, Paraíba e Pernambuco.
Os investigados podem responder por crimes como fraude em concurso público, organização criminosa e concussão.
Onde os auditores fiscais trabalham