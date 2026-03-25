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Aprovada em 1º lugar é suspeita de pagar esquema para passar em concurso, diz PF

Mulher é esposa de delegado, que teria pago para garantir aprovação

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:56

Suspeita segue no cargo
Suspeita segue no cargo Crédito: Reprodução / Fantástico

Uma investigação da Polícia Federal aponta que a aprovação em primeiro lugar de uma candidata para o cargo de auditora fiscal do trabalho pode ter sido resultado de fraude em concurso público. Segundo apuração exibida pelo Fantástico, a candidata é esposa de um delegado da Polícia Civil de Pernambuco, que teria pago para garantir a aprovação dela.

De acordo com a PF, Larissa Saraiva Amando Alencar foi beneficiada por um esquema criminoso que atuava em diferentes estados do país. Mesmo sob suspeita, ela continua exercendo a função.

A investigação indica que o delegado Diogo Gonçalves Bem teria contratado a quadrilha responsável pela fraude. A reportagem tentou contato com o casal, mas não houve resposta.

Como funcionava o esquema

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava diferentes métodos para fraudar concursos. Entre eles estão o uso de candidatos pagos para fazer provas no lugar dos inscritos e a transmissão de respostas por meio de pontos eletrônicos durante os exames.

As investigações apontam ainda que a organização criminosa tinha acesso antecipado às provas, com apoio de pessoas ligadas às bancas organizadoras.

Os valores cobrados variavam de acordo com o cargo disputado e podiam chegar a até R$ 500 mil. Os pagamentos eram feitos de diferentes formas, incluindo parcelamentos, compra de bens como carros de luxo e até uma espécie de mensalidade.

A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em estados como Alagoas, Paraíba e Pernambuco.

Os investigados podem responder por crimes como fraude em concurso público, organização criminosa e concussão.

Onde os auditores fiscais trabalham

Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Auditores trabalham em órgãos do estado por Reprodução
Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Auditores trabalham em órgãos do estado por Reprodução
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Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução

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