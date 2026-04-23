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Auxiliar de limpeza é indenizada em R$ 30 mil após receber tapa na bunda de gerente de loja

Empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:53

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Uma auxiliar de limpeza receberá indenização por danos morais após sofrer assédio sexual por parte de um gerente da loja em que trabalhou por três meses. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) determinou o pagamento de R$ 30 mil como reparação.

Segundo uma das testemunhas do processo, colega da trabalhadora que presenciou as abordagens, o gerente dirigia propostas de cunho sexual à auxiliar e chegou a dar um tapa em suas nádegas. A testemunha relatou ainda que, após episódios repetidos de assédio, a funcionária passou a apresentar comportamento triste e acabou pedindo demissão.

A empresa, por sua vez, alegou que mantinha um canal de denúncias e um conselho interno, e que nenhuma dessas instâncias foi acionada pela funcionária. A companhia também apresentou declarações de empregados que afirmaram nunca ter presenciado as investidas do gerente.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Em primeira instância, a Justiça entendeu que não havia prova suficiente do assédio e considerou que a prova oral da empresa indicava a inexistência de denúncias contra o gerente, além da existência de canais internos.

O relator do caso, desembargador Marcelo José Ferlin D’Ambroso, argumentou que situações de assédio tendem a ocorrer sem a presença de outros colegas e que, por isso, as provas apresentadas pela empresa, que atestam a boa conduta do gerente, não são suficientes para contrariar o relato direto da testemunha da autora, que afirmou ter presenciado os fatos.

Segundo D’Ambroso, o caso deve ser analisado sob uma perspectiva de gênero, levando em conta a desigualdade entre homens e mulheres e os limites da suposta neutralidade das decisões judiciais, uma vez que os homens ocupam, historicamente, posição privilegiada. Para o magistrado, a ausência de denúncia nos canais formais da empresa não isenta a companhia de responsabilidade.

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“O temor reverencial, o medo de represálias e a desconfiança nos mecanismos internos são fatores que inibem a vítima de denunciar, especialmente quando o agressor é um superior hierárquico. A própria testemunha da autora, que integrava o conselho da loja, afirmou que o órgão não era confiável e que os problemas não eram resolvidos”, concluiu o relator.

Na decisão, também foi mencionada a previsão constitucional de que a exploração de atividade econômica exige das empresas o respeito à dignidade humana do trabalhador, o que inclui a garantia de um ambiente de trabalho saudável e livre de práticas abusivas, como o assédio sexual. Também foi destacada a dificuldade de produção de provas nesses casos, já que o assédio raramente ocorre na presença de testemunhas.

Por unanimidade, os magistrados da 8ª Turma do TRT-RS reformaram a sentença da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul e determinaram o pagamento de R$ 30 mil em indenização à trabalhadora. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Tags:

Trabalho Indenização Justiça

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