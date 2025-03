CRIME BRUTAL

Avó e neta são achadas mortas em casa ao lado de mensagem de desculpas escrita com sangue

Polícia investiga possíveis suspeitos e motivação do crime

Um crime brutal chocou a pequena cidade de Jataizinho, no norte do Paraná, onde uma avó e sua neta foram encontradas mortas em circunstâncias dramáticas. Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e Ana Carolina Almeida Anacleto, de apenas 11 anos, foram descobertas sem vida pelo próprio filho de Marley no último sábado (22), quando ele foi fazer uma visita rotineira à mãe. >

A cena encontrada pelo familiar era chocante: os dois corpos estavam deitados na cama do quarto, com evidentes sinais de violência. Ambas as vítimas tinham lenços amarrados no pescoço e estavam cobertas por um edredom. Mas o detalhe mais macabro estava na parede do cômodo - uma mensagem escrita com sangue que dizia "Deculpa mae", com erros ortográficos, seguida de um nome que as autoridades não divulgaram.>