OPORTUNIDADE

Bayer abre mais de 100 vagas de estágio no Brasil com bolsa-auxílio de até R$ 2.800

Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Programa de Estágio da multinacional Bayer, com mais de 100 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas. As oportunidades são distribuídas em vários estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Bahia.