FISCALIZAÇÃO

Beneficiários do Bolsa Família podem ter pagamento bloqueado após reforço em cruzamento de dados

Portaria amplia integração entre órgãos de controle, qualificação do Cadastro Único e monitoramento de denúncias

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:51

Revisão do Cadastro Único 2026 começa a bloquear benefícios Crédito: Wilson Moreno/Secom/PMM

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou a Portaria MDS nº 1.170/2026, que aprova o plano de atuação da Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único ao longo de 2026. A medida reforça mecanismos de controle, prevenção de fraudes e qualificação das informações usadas para conceder benefícios sociais.

Embora a norma não estabeleça bloqueios automáticos, o fortalecimento da fiscalização e da integração entre órgãos pode resultar na suspensão de pagamentos em situações de irregularidade cadastral ou descumprimento das regras do programa. Na prática, inconsistências cadastrais, informações desatualizadas ou indícios de irregularidades identificados durante processos de verificação podem levar ao bloqueio temporário ou até à suspensão do benefício, conforme as regras já previstas no Bolsa Família.

Revisão do Cadastro Único 2026 começa a bloquear benefícios; veja quem precisa atualizar os dados 1 de 4

O plano organiza as ações em três eixos principais: prevenção, fiscalização e qualificação. A proposta inclui desde o acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família até a melhoria dos fluxos de tratamento de denúncias e a ampliação da articulação com órgãos de controle e segurança pública.

Entre as ações estratégicas previstas está a implementação de um fluxo integrado para apuração de irregularidades no Cadastro Único e no programa, com participação de instituições como a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Segundo o ministério, a iniciativa busca aprimorar a qualidade das informações utilizadas pelo governo federal e garantir que os benefícios cheguem às famílias que realmente atendem aos critérios do programa.

A portaria também prevê medidas para fortalecer o acompanhamento das condicionalidades, como frequência escolar de crianças e adolescentes e monitoramento de saúde das famílias beneficiárias. O objetivo é ampliar a cooperação entre municípios, estados e União no acompanhamento dessas exigências.

Outro ponto do plano é o fortalecimento da participação social e da escuta ativa nos territórios, além da integração do Cadastro Único com a vigilância socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).