EXPANSÃO

Gigante do varejo anuncia três novas lojas no Brasil e cria cerca de 200 empregos

Rede sueca fará ações promocionais para marcar inaugurações

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:34

Loja da H&M em Estocolmo, na Suécia Crédito: DAVID THUNANDER/Divulgação

A rede sueca H&M confirmou a abertura de três novas lojas no Brasil nas próximas semanas, com unidades previstas para Sorocaba (SP) e Porto Alegre (RS). As inaugurações estão programadas entre o fim de abril e maio e marcam a chegada da marca à região Sul do país, além de ampliar sua presença no mercado nacional.

Em Sorocaba, a loja será instalada no Iguatemi Esplanada e tem abertura prevista para 30 de abril. Já em Porto Alegre, duas unidades serão inauguradas: uma no Iguatemi Porto Alegre, em 14 de maio, e outra no Praia de Belas Shopping Center, em 28 de maio.

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Segundo a empresa, as três operações devem gerar aproximadamente 200 empregos diretos. As lojas contarão com coleções femininas, masculinas e infantis, além da linha esportiva H&M Move. A proposta é oferecer uma experiência integrada de compra em espaços amplos e planejados para facilitar a circulação dos clientes.

“As novas inaugurações representam mais um passo consistente no compromisso de longo prazo da H&M no Brasil. A chegada a Sorocaba e a Porto Alegre reforça o potencial econômico dessas regiões e nossa confiança no mercado brasileiro, que tem demonstrado grande receptividade à H&M. Estamos contribuindo para o dinamismo do varejo local, gerando aproximadamente 200 novos empregos somando as três operações, e ampliando o acesso dos consumidores à nossa proposta de moda e qualidade ao melhor preço de forma sustentável”, afirmou Joaquim Pereira, country manager da H&M Brasil.

As unidades de Sorocaba e do Iguatemi Porto Alegre terão cerca de 1.800 metros quadrados cada. Já a loja do Praia de Belas Shopping Center será ainda maior, com aproximadamente 1.900 metros quadrados, figurando entre os maiores espaços da marca no país.

Para marcar as inaugurações, a empresa informou que pretende realizar ações promocionais nas datas de abertura, incluindo distribuição de vale-compras e outras iniciativas voltadas ao público. Também haverá atendimento para cadastro de clientes no programa de fidelidade Clube H&M, que oferece benefícios como descontos, cashback, frete grátis e acesso antecipado a coleções.