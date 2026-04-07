CRIME

Mulher mata ex que descumpriu medida protetiva com facada no pescoço

Ex-companheiro foi até residência da mulher e quis colocá-la para fora

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:04

Polícia de Minas Gerias busca suspeita Crédito: Divulgação

Uma mulher de 25 anos matou o ex-companheiro, de 37, com uma facada no pescoço após um desentendimento ocorrido no fim de semana em Iraí de Minas, interior de Minas Gerais. Segundo a ocorrência policial, o homem vinha desrespeitando uma medida protetiva em favor dela.

De acordo com o registro, o ex-companheiro foi até a residência da mulher, localizada no Bairro Bagagem, e exigiu que ela deixasse o imóvel. Em um primeiro momento, vizinhos intervieram e conseguiram conter o homem, segundo o jornal Estado de Minas.

Mesmo após a intervenção, ele retornou ao local pouco tempo depois. Já nas proximidades de um comércio da região, houve uma nova discussão entre os dois.

Durante a confusão, a mulher pegou uma faca e atingiu o pescoço do ex-companheiro. Em seguida, ela deixou o local, fugindo antes da chegada da polícia.