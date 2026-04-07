Mulher mata ex que descumpriu medida protetiva com facada no pescoço

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Carol Neves
Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:04
Uma mulher de 25 anos matou o ex-companheiro, de 37, com uma facada no pescoço após um desentendimento ocorrido no fim de semana em Iraí de Minas, interior de Minas Gerais. Segundo a ocorrência policial, o homem vinha desrespeitando uma medida protetiva em favor dela.
De acordo com o registro, o ex-companheiro foi até a residência da mulher, localizada no Bairro Bagagem, e exigiu que ela deixasse o imóvel. Em um primeiro momento, vizinhos intervieram e conseguiram conter o homem, segundo o jornal Estado de Minas.
Mesmo após a intervenção, ele retornou ao local pouco tempo depois. Já nas proximidades de um comércio da região, houve uma nova discussão entre os dois.
Durante a confusão, a mulher pegou uma faca e atingiu o pescoço do ex-companheiro. Em seguida, ela deixou o local, fugindo antes da chegada da polícia.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.