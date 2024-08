ELEIÇÃO

Biometria: veja quem poderá votar em 6 de outubro

As Eleições Municipais marcadas para o dia 6 de outubro se aproximam e, com elas, surgem dúvidas do cidadão para garantir se está apto ou não para votar nos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Um dos questionamentos que surgiram após a divulgação dos dados de eleitores aptos a votar na Bahia este ano é sobre a possibilidade de votar sem ter realizado a coleta biométrica.

A asssessora de Apoio Administrativo às Zonas Eleitorais e Atenção ao Usuário, Silvana Caldas, explica que o eleitor que não tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral não será impedido de votar nas Eleições Municipais 2024, desde que esteja com a situação do título eleitoral regular.

“Se a inscrição eleitoral estiver regular, esse eleitor poderá votar, mesmo sem biometria coletada, mas para ter certeza dessa regularidade, o eleitor deve consultar sua situação eleitoral no site do TRE-BA, pelo WhatsApp (71) 3373-7000 (Chat Bot Maia) ou ligando para o cartório eleitoral”, orienta.

Vale destacar que aqueles eleitores que têm a biometria coletada, mas deixaram de votar ou justificar por três eleições consecutivas, estão com o título suspenso ou por outro motivo cancelado, não poderão participar do pleito.

A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo WhatsApp do TRE-BA (71) 3373-7000 (Chat Bot Maia) e através do site do TRE, no menu Serviços Eleitorais, categoria ‘Situação Eleitoral’.