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Bob’s aposta em whey inspirado no milk-shake e amplia presença em mercado de R$ 1,4 trilhão

Rede apresenta novos produtos e amplia estratégia além dos restaurantes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:12

Rede apresentou novos produtos
Rede apresentou novos produtos Crédito: Divulgação

O Bob’s ampliou sua atuação no varejo e anunciou novos produtos da linha Bob’s em Casa durante a APAS 2026, entre eles um whey protein sabor milk-shake de morango. A movimentação acontece em meio ao crescimento do varejo alimentar brasileiro, que fechou 2025 com faturamento de R$ 1,4 trilhão, alta nominal de 6,7%, segundo levantamento da Scanntech.

A rede de fast food também apresentou ketchup, empanado de frango e sorvetes inspirados nos milk shakes vendidos nas lojas. Os produtos fazem parte da estratégia da empresa para ampliar presença nos supermercados e no consumo doméstico.

O whey foi desenvolvido em parceria com a Atlhetica Nutrition e marca a entrada do Bob’s no segmento de suplementação. Já o ketchup chega ao mercado em parceria com a Cepêra.

Whey Protein

Whey é uma proteína extraída do soro do leite por Shutterstock
Redes de fast food passaram a investir em produtos ligados ao universo fitness por Shutterstock
O suplemento ficou popular entre praticantes de musculação e esportes por Shutterstock
Existem versões concentrada, isolada e hidrolisada de whey por Shutterstock
O whey costuma ser consumido em shakes, vitaminas e receitas fitness por Shutterstock
Muitas marcas apostam em sabores inspirados em sobremesas e fast food por Shutterstock
O mercado de suplementação cresce junto com a busca por bem-estar e praticidade por Shutterstock
O Brasil está entre os países com maior consumo de suplementos alimentares por Shutterstock
O whey protein também pode ser usado em panquecas, bolos e sorvetes por Shutterstock
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Whey é uma proteína extraída do soro do leite por Shutterstock

Outro destaque é o Franlitos, empanado de frango produzido pela Seara, que passa a ter distribuição nacional após ser vendido inicialmente apenas no Rio de Janeiro.

Segundo a companhia, a plataforma Bob’s em Casa já está presente em mais de 7 mil pontos de venda no país e reúne produtos inspirados em itens tradicionais do cardápio da rede.

“O varejo é um canal estratégico para ampliar nossa capilaridade e criar novas ocasiões de consumo”, afirmou Marcelo Tristão, diretor de Novos Canais e Transformação Digital do Bob’s.

A empresa também informou que pretende abrir mais de 150 unidades no Brasil ao longo deste ano.

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Whey Protein

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