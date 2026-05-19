FAST FOOD

Bob’s aposta em whey inspirado no milk-shake e amplia presença em mercado de R$ 1,4 trilhão

Rede apresenta novos produtos e amplia estratégia além dos restaurantes

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:12

Rede apresentou novos produtos Crédito: Divulgação

O Bob’s ampliou sua atuação no varejo e anunciou novos produtos da linha Bob’s em Casa durante a APAS 2026, entre eles um whey protein sabor milk-shake de morango. A movimentação acontece em meio ao crescimento do varejo alimentar brasileiro, que fechou 2025 com faturamento de R$ 1,4 trilhão, alta nominal de 6,7%, segundo levantamento da Scanntech.

A rede de fast food também apresentou ketchup, empanado de frango e sorvetes inspirados nos milk shakes vendidos nas lojas. Os produtos fazem parte da estratégia da empresa para ampliar presença nos supermercados e no consumo doméstico.

O whey foi desenvolvido em parceria com a Atlhetica Nutrition e marca a entrada do Bob’s no segmento de suplementação. Já o ketchup chega ao mercado em parceria com a Cepêra.

Whey Protein 1 de 9

Outro destaque é o Franlitos, empanado de frango produzido pela Seara, que passa a ter distribuição nacional após ser vendido inicialmente apenas no Rio de Janeiro.

Segundo a companhia, a plataforma Bob’s em Casa já está presente em mais de 7 mil pontos de venda no país e reúne produtos inspirados em itens tradicionais do cardápio da rede.

“O varejo é um canal estratégico para ampliar nossa capilaridade e criar novas ocasiões de consumo”, afirmou Marcelo Tristão, diretor de Novos Canais e Transformação Digital do Bob’s.