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Com menos álcool e calorias, Heineken lança novo rótulo de cerveja no Brasil

Companhia aposta em bebida sem glúten e com teor alcoólico reduzido para ampliar mercado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:28

Heineken anunciou novo rótulo Crédito: Reprodução

A Heineken anunciou o lançamento mundial da Heineken Ultimate, nova versão da cerveja que chega ao mercado com receita sem glúten, menos álcool e 30% menos calorias em comparação com a tradicional. O novo rótulo terá apenas 97 calorias por garrafa.

O Brasil foi escolhido pela companhia como o primeiro país do mundo a receber o produto. A distribuição começa ainda neste mês nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Cerveja faz bem para a saúde?

O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock
Além do sabor, o lúpulo oferece poderosos antioxidantes que fazem bem ao corpo por Shutterstock/Reprodução
As flores femininas do lúpulo concentram 14% de antioxidantes naturais por divulgação
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock) por Imagem: barmalini | Shutterstock
Um brinde ao lúpulo: fonte natural de compostos que ajudam a combater os radicais livres (Imagem: MaxyM | Shutterstock) por Imagem: MaxyM | Shutterstock
Mais que ingrediente, o lúpulo é aliado do bem-estar celular por Arquivo/Agência Brasil
Ciência na taça: os antioxidantes do lúpulo ajudam a preservar a juventude das células por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O lúpulo é o toque especial da cerveja (Imagem: Marian Weyo | ShutterStock) por
A pizza pode ser harmonizada com cerveja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
Também é uma dose de proteção antioxidante para o seu organismo por Divulgação
A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock) por
A cerveja pode ser uma bebida perfeita para a ceia de Páscoa (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por
As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho (Imagem: Viiviien | Shutterstock) por
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O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock

De acordo com a empresa, a Heineken Ultimate é o primeiro lançamento da marca a reunir redução calórica e fórmula sem glúten sem retirar o álcool da bebida.

A expansão do produto será feita de forma gradual. Depois da estreia em São Paulo e Minas Gerais, a nova cerveja chegará ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo em julho, antes de avançar para outros estados brasileiros.

A nova versão será vendida com preço sugerido de R$ 6,49 na lata e R$ 7,29 na garrafa long neck.

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Tags:

Álcool Queimar Calorias Cervejas

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