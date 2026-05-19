Com menos álcool e calorias, Heineken lança novo rótulo de cerveja no Brasil

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Wendel de Novais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:28
A Heineken anunciou o lançamento mundial da Heineken Ultimate, nova versão da cerveja que chega ao mercado com receita sem glúten, menos álcool e 30% menos calorias em comparação com a tradicional. O novo rótulo terá apenas 97 calorias por garrafa.
O Brasil foi escolhido pela companhia como o primeiro país do mundo a receber o produto. A distribuição começa ainda neste mês nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Cerveja faz bem para a saúde?
De acordo com a empresa, a Heineken Ultimate é o primeiro lançamento da marca a reunir redução calórica e fórmula sem glúten sem retirar o álcool da bebida.
A expansão do produto será feita de forma gradual. Depois da estreia em São Paulo e Minas Gerais, a nova cerveja chegará ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo em julho, antes de avançar para outros estados brasileiros.
A nova versão será vendida com preço sugerido de R$ 6,49 na lata e R$ 7,29 na garrafa long neck.