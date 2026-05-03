SAÚDE

Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica” após cirurgia no ombro, diz boletim

Ex-presidente segue internado em hospital de Brasília para reabilitação e prevenção de trombose

Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 13:22

Bolsonaro Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica” após passar por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira (1º), segundo boletim médico divulgado neste domingo (3).

De acordo com a equipe responsável, o controle da dor é considerado adequado e Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde realiza tratamento para prevenção de trombose e reabilitação motora e funcional.

O procedimento realizado foi um reparo artroscópico do manguito rotador, estrutura responsável por estabilizar e permitir os movimentos do ombro. A cirurgia costuma ser indicada em casos de ruptura de tendões, falha em tratamentos conservadores ou lesões causadas por trauma.

O boletim foi assinado por médicos de diferentes especialidades, incluindo ortopedia e cardiologia.

Segundo o ortopedista responsável pelo procedimento, a previsão é de que o ex-presidente receba alta hospitalar nesta segunda-feira (4), caso mantenha a evolução satisfatória.