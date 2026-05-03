Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuvas em Pernambuco causam deslocamento de 9,4 mil pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram

  • L
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 3 de maio de 2026 às 12:33

Chuvas em Pernambuco causam deslocamento de 9,4 mil pessoas Crédito: Prefeitura Timbaúba

O número de pessoas deslocadas pelas fortes chuvas que caíram em Pernambuco desde a última quinta-feira (30) chegou a 9,4 mil, sendo 7,7 mil desalojados e 1,6 mil desabrigados. As chuvas no estado também resultaram em seis óbitos e 27 municípios afetados.  

Os dados foram atualizados neste domingo (3) pela defesa civil do estado. Os municípios de Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiana, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estão entre os com os maiores números de pessoas deslocadas.  

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, de foram registrados seis óbitos porslizamento de terras na Região Metropolitana de Recife. Entre as vítimas, estão um bebê de seis meses, um de um ano e uma criança de 7 anos. Houve ainda uma morte por arrastamento em enxurrada no município de São Lorenço da Mata.  

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou no sábado (2) situação de emergência nos municípios afetados para agilizar o acesso a recursos públicos.  

O governo estadual informou que a defesa civil e o corpo de bombeiros do estado realizaram mais de 800 ações de resgate no estado. Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida. 

A Defesa Civil nacional enviou equipes para a região para auxiliar nos resgates. O ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes, afirmou que o governo vai “garantir o socorro e assistência” nessa situação de emergência.  

As fortes chuvas também atingiram o estado da Paraíba. De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos. 

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica” após cirurgia no ombro, diz boletim

Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica” após cirurgia no ombro, diz boletim
Imagem - Padrasto suspeito de matar menino é executado dentro de ambulância

Padrasto suspeito de matar menino é executado dentro de ambulância
Imagem - 'Conduta incompatível': juiz perde cargo após ser acusado de humilhar colegas no trabalho

'Conduta incompatível': juiz perde cargo após ser acusado de humilhar colegas no trabalho