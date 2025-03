SEM CONTATO HÁ 1 ANO

Bolsonaro diz estar 'morrendo de saudades' de Valdemar após Moraes liberar contato entre os dois

Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 11 de março de 2025 às 18:15

Bolsonaro diz estar 'morrendo de saudades' de Valdemar após Moraes liberar contato entre os dois Crédito: Reprodução/Youtube/PL

Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (11) estar 'morrendo de saudades' do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A declaração à coluna Igor Gadelha, do portal Métropoles, aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubar a decisão que impedia o dirigente partidário de manter contato com o ex-presidente. >

Bolsonaro disse que essa era uma 'forma carinhosa' de comentar a decisão. Os dois estavam proibidos por Moraes de se falarem desde fevereiro de 2024.>

Moraes é relator do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente e aliados.>

Em sua decisão, o ministro afirmou que, como Valdemar não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), não há necessidade de manter as restrições que haviam sido impostas a ele.>

"Embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, ao exercer a sua opinio delicti, não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas", escreveu o ministro.>

Também foram revogadas outras medidas cautelares contra Valdemar, como a retenção do seu passaporte e a proibição de deixar o Brasil e de participar de cerimônias, festas ou homenagens a militares das Forças Armadas e a policiais militares.>

Alexandre de Moraes mandou devolver o celular do presidente do PL e outros itens apreendidos com ele na investigação, como relógios de luxo e dinheiro. O ministro afirmou que não há "interesse na manutenção da apreensão" porque a perícia e análise dos dados foram concluídas pela Polícia Federal.>

A decisão atendeu a um pedido da defesa de Valdemar. O presidente do PL e seu advogado, Marcelo Bessa, se reuniram mais cedo com Moraes no STF.>