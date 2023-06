Bolsonaro evita criticar indicação de Zanin STF: 'Competência do presidente'

O ex-presidente Jair Bolsonaro evitou criticar o sucessor Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação de Cristiano Zanin Martins para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Competência privativa do presidente", respondeu à imprensa. À convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-chefe do Executivo está na capital paulista nesta sexta-feira, 3, para acompanhar a formatura de oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Durante o evento, Bolsonaro foi cercado de aliados. Mas desta vez, sem ocupar cargo público, viu seu ex-ministro ocupar o posto de autoridade do evento. O senador Marcos Pontes (Republicanos-SP), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) acompanham também a cerimônia que acontece na zona norte da cidade. Outros parlamentares, especialmente representantes da bancada da bala na Alesp, também estão presentes. Apesar da familiaridade com a pauta militar, Bolsonaro foi um dos poucos a não cantar o hino da Academia Barro Branco. O ex-presidente está em São Paulo desde quinta-feira, dia 1°, quando se submeteu a exames de rotina. Durante a noite, Bolsonaro assistiu de camarote a uma partida ebtre São Paulo Futebol Clube e Sport Recife, no estádio do Morumbi, onde foi recebido vaiado por parte da torcida. Enquanto o perfil do ex-presidente divulgou imagens de torcedores no estádio entoando "uh, é Bolsonaro", enquanto ele acenava para o público, um dos perfis da torcida organizada do São Paulo, clube que administra o local, compartilhou um vídeo em que torcedores entoam "ei, Jair, vai tomar no c*".