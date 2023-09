Brasil ganhará sua primeira faculdade para agronegócios; saiba onde

Ribeirão Preto, a pouco mais de 300 km de São Paulo, será sede da primeira faculdade exclusiva ligada ao agronegócio no País. A Harven Agribusiness School foi apresentada na última semana e deve ser inaugurada já no próximo ano. A iniciativa é fruto de investimentos da ordem de R$ 100 milhões, e envolve Chaim Zaher, principal acionista da Estácio, e os sócios da consultoria Markestrat, os professores Marcos Fava Neves e Roberto Fava Scare.

A cidade foi escolhida por estar em uma região que abriga o mais tradicional polo de produção de cana-de-açúcar do estado, além de ser o município sede da Agrishow, evento do agro mais relevante do Brasil, movimentando, só em 2023, R$ 13,29 bilhões em intenções de negócios.

Entre os cursos da faculdade estão Administração, Direito e Engenharia de Produção, com foco na cadeia do agronegócio, e um programa de pós-graduação. As inscrições para as primeiras turmas foram abertas em agosto.