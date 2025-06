BRUNO WENDEL

Alunos são 'apagados' em brincadeira arriscada do desmaio em colégio particular

Episódios aconteceram em Minas Gerais, mas preocupam a direção das unidades na Bahia

Bruno Wendel

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:20

Alunos são 'apagados' em brincadeira arriscada do desmaio em colégio particular Crédito: Reprodução

Uma diversão disfarçada de risco. Uma prática entre alunos preocupa a rede de escolas Salesiano. Em vídeos compartilhados em redes sociais, alunos provocam desmaios nos colegas. A "diversão" consiste na "brincadeira do desmaio", conhecida também como "blackout challenge" ou "choking game"’. >

O ato resulta em provocar a perda de consciência por meio da restrição de oxigênio ao cérebro, seja por compressão do pescoço ou hiperventilação seguida de expiração forçada. Tal prática, extremamente arriscada, pode levar a convulsões, danos cerebrais permanentes e até mesmo à morte.>

Os episódios que viralizaram desde a semana passada e envolvem alunos do Colégio dom Bosco de Araxá, em Minas Gerais, unidade pertencente à rede Salesiano. No entanto, a direção das unidades aqui na Bahia (Liceu Salesiano do Salvador, Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador e Colégio Salesiano Dom Bosco Camaçari), devido à repercussão entre pais, alunos e professores, divulgou um comunicado, informando que os diretores estão "atentos e adotando as medidas educativas e preventivas necessárias". >

Confira nota na íntegra: >

NOTA DE ESCLARECIMENTO >

A direção dos Salesianos Bahia informa que tomou conhecimento dos fatos recentemente divulgados nas redes sociais, ocorridos em uma unidade da Rede Salesiana na cidade de Araxá (MG). Esclarecemos que o episódio não envolve nossa unidade. No entanto, alinhados às diretrizes da Rede Salesiana e comprometidos com a formação integral dos jovens, estamos atentos e adotando as medidas educativas e preventivas necessárias.>

Reforçamos, assim, nossos projetos de promoção da valorização da vida, da cultura de paz, do respeito e da responsabilidade social. Reafirmamos nosso compromisso com a missão de educar, evangelizar e formar cidadãos éticos, solidários e comprometidos com os valores humanos e cristãos.>

Padre Ilmário Pinheiro>