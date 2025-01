VENDEU TUDO QUE TINHA

Brasileiro deportado gastou mais de R$ 170 mil para entrar ilegalmente nos EUA

ELe ficou oito meses preso na fronteira com o México e acabou deportado junto com mais 87 brasileiros que chegaram na noite desse sábado (25) a BH

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 12:39

Brasileiro deportado gastou mais de R$ 170 mil para entrar ilegalmente nos EUA Crédito: Reprodução/TV Globo

O sonho americano levou o frentista Carlos Vinícius de Jesus, 29 anos, a vender tudo o que tinha e gastar mais de R$ 170 mil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Só que o que era pra ser um sonho virou pesadelo. Ele ficou oito meses preso na região da fronteira com o México e acabou deportado. Carlos faz parte dos 88 brasileiros que chegaram na noite desse sábado (25), no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. >

Natural de BH, ele tinha esperança de conseguir ajudar a família e comprar uma casa para os filhos. Agora, vai precisar recomeçar do zero. "Juntei o dinheiro de minha vida toda, desde os 18 anos. Vendi a moto, a casa, vendi tudo. Eu queria dar uma vida melhor para os meus meninos, porque eles moram de aluguel e eu queria dar uma casa para eles. Queria ajudar a minha mãe também. Eu estava trabalhando só para pagar conta", disse em entrevista ao G1.>

As operações de deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos tiveram início poucos dias após o início do mandato do presidente norte-americano Donald Trump. Na noite da última quinta-feira (23), 538 pessoas foram detidas e centenas foram deportadas em operação anunciada pela Casa Branca.>

Para tentar viver o sonho americano, o frentista mineiro viveu uma longa jornada. Ele saiu de Minas Gerais em maio do ano passado, de lá, seguiu para São Paulo e depois para o Panamá e Guatemala. Do último destino, atravessou de barco para a cidade de Tijuana, no México, onde tentou a travessia.>

"Andei a pé mais de oito horas dentro do mato. Depois atravessei um rio e fui preso", contou Carlos ao G1. Ele ficou preso em San Diego, na Califórnia. Num primeiro momento foram oito dias preso numa "sala do gelo'", como era conhecida pelos estrangeiros, porque é um ambiente com ar-condicionado muito forte e com temperatura baixa. Mesmo frustrado por não ter conseguido conquistar o sonho pelo qual ele investiu tudo o que tinha para concretizá-lo, Carlos se diz aliviado por estar vivo e de volta ao Brasil. "Graças a Deus estou de volta. É melhor estar vivo do que ter bens materiais".>