Briga familiar ocorrida há 20 anos teria motivado envenenamento de bolo que matou três

Suspeita presa é nora da mulher que preparou o bolo

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 13:22

Bolo Torres Crédito: Reprodução

Brigas familiares antigas teriam motivado o envenenamento de um bolo que matou três pessoas de uma família no final de dezembro, em Torres, interior do Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil, a família tinha uma boa convivência em geral, mas com "divergências" causadas por uma familiar. "Esta é uma investigação difícil pelo fato de a família ter, segundo os depoimentos coletados, uma convivência muito harmoniosa mas com divergências causadas basicamente por uma única pessoa", disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6) o delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, segundo o Uol. "Essa pessoa foi investigada e, através de diligências policiais nós conseguimos verificar que ela tenha cometido esse triplo homicídio".

O delegado acrescentou que as divergências eram "muito pequenas" e teriam acontecido há 20 anos. A mulher está presa. "A investigada foi presa em virtude de provas que encontramos e já foram juntadas às investigações. São provas robustas e serão usadas no final inquérito para o indiciamento", acrescentou o delegado.

A polícia não divulgou o nome da suspeita. O jornal Zero Hora afirmou que ela foi identificada como Deise Moura dos Anjos e é nora de Zeli dos Anjos, 61, que foi quem fez o bolo. Zeli está internada desde o dia 24 de dezembro.

Os três mortos foram de fato envenenados, confirmou a polícia. Foram encontradas "concentrações altíssimas de arsênio" no sangue das vítimas e no bolo. "Não há chances de que a causa da morte tenha sido por contaminação natural", disse na coletiva Marguet Mittmann, diretora do Instituto-Geral de Perícias.

Os advogados Manuela Almeida, Vinícius Boniatti e Gabriela Souza divulgaram nota dizendo que a defesa da suspeita vai se manifestar "no momento oportuno". Em nota, eles afirmam que prestaram "atendimento em parlatório" a Deise dos Anjos e que não tiveram "acesso integral à investigação em andamento, razão pela qual [a defesa] se manifestará em momento oportuno".

Relembre o caso

Quatro mulheres e uma criança de dez anos foram hospitalizadas após passar mal comendo um bolo. Os pacientes deram entrada na noite de 23 de dezembro no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Duas delas morreram ainda na madrugada do dia 24 e uma terceira morreu na noite do mesmo dia. A quarta adulta permanece na UTI e a criança está internada também em estado grave.